Забудьте про обновления аромата: один трюк — и духи работают до вечера

Кто бы мог подумать, что самый обычный вазелин способен изменить всё, что мы знаем о стойкости духов? Один нехитрый трюк — и любимый аромат держится с утра до позднего вечера.
Наносите немного вазелина на запястья или шею перед тем, как распылить парфюм — и вот уже духи раскрываются плавно, остаются на коже дольше и звучат ярче. Всё потому, что жирная текстура вазелина не даёт ароматическим молекулам быстро испаряться.
Этот приём особенно выручает в жару, когда ароматы обычно улетучиваются почти мгновенно. Вазелин создаёт защитный барьер, удерживая запах даже в условиях ветра и влажности.
Вазелин действует как невидимая основа. Он смягчает кожу, делает её более гладкой и ровной, заполняя микротрещины. А значит, духи "цепляются" за поверхность, не испаряясь раньше времени.
Главное — использовать тонкий слой и дать ему немного впитаться. Спешка в этом деле — враг. Через 30 секунд после нанесения можно распылять парфюм — точечно, не переусердствуя. Тогда аромат заиграет новыми красками.
Этот способ оценят особенно те, кто предпочитает нишевые или масляные духи. Они обычно отличаются глубиной, но не всегда радуют стойкостью. Вазелин помогает раскрыться всей пирамиде — от верхних нот до базовых.
Даже легкие цветочные композиции, склонные "проваливаться" уже к обеду, с этим методом будут держаться до самого вечера. Шлейф становится мягче, но заметнее, а первый аккорд — насыщеннее.
Если обработать вазелином не только кожу, но и ткань (например, воротник одежды), то и от вещей аромат будет сходить не так быстро. Не стоит бояться жирного блеска: современный вазелин впитывается быстро, оставляя лишь лёгкую плёнку.
Этот приём уже оценили те, кто устал обновлять аромат по несколько раз в день. В результате — экономия флакона и больше уверенности в собственном аромате.
Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.
