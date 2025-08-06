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Минимум инструментов — максимум эффекта: как новое правило переворачивает представление о макияже

Макияж с помощью пальцев и спонжей заменяет полный набор кистей — лайфхаки визажистов
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, макияж без кистей — это удел школьниц или крайний случай, когда косметичка осталась дома. Но современная бьюти-индустрия и лайфхаки визажистов доказывают обратное. Макияж пальцами, спонжами и аппликаторами может быть не менее точным, стойким и эффектным — главное знать, что и как наносить.

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Руки — лучший инструмент

Наши пальцы — это не только то, чем мы печатаем сообщения. Тепло кожи помогает лучше распределять продукты, особенно кремовые. Консилер, тон, кремовые румяна и тени ложатся максимально естественно и буквально сливаются с кожей. Главное — чистые руки!

Спонжи: даже один — уже суперсила

Один хороший спонж заменит весь набор кистей. Им можно нанести тон, растушевать бронзер, припудрить Т-зону и даже сделать контуринг. Влажный спонж придаёт эффект "второй кожи", делая макияж лёгким и сияющим.

Аппликаторы из палеток — не выбрасывайте

Маленькие губчатые аппликаторы из теней — underrated hero. Ими удобно наносить шиммер, подправить стрелку или даже сделать smoky eyes. Просто не забывайте их мыть.

Продукты, созданные для "ленивого" нанесения

  • Кремовые тени-стики
  • Румяна в стиках
  • Хайлайтеры в карандашах
  • Помады, которые работают и как румяна
  • Муссовые текстуры — наносятся пальцем за секунду

Красивый макияж — не про количество кистей. Это про текстуры, удобство и вашу уверенность. Иногда достаточно одного спонжа и пары пальцев, чтобы выглядеть на миллион.

Уточнения

Макия́ж искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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