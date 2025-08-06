Выглядеть свежо, не потеряв лицо: как не перейти грань в уходе за кожей

Пилинг — один из самых эффективных способов обновления кожи, но важно не переусердствовать. Частота зависит от типа кожи, состава средства и времени года. Разбираемся, как часто можно делать пилинги, чтобы кожа сияла, а не страдала.
Отшелушивание удаляет мёртвые клетки, улучшает текстуру и стимулирует обновление кожи. Это как генеральная уборка для лица — но делать её каждый день не стоит. Иначе можно повредить защитный барьер.
Осень и зима — лучшее время для пилингов, особенно кислотных. Весной и летом ограничьтесь мягкими формулами и всегда используйте SPF.
Пилинг — не марафон, а стратегия. Главное — слушать кожу, а не следовать модным трендам с агрессивной частотой.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.