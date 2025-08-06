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Выглядеть свежо, не потеряв лицо: как не перейти грань в уходе за кожей

Дерматологи объяснили, как часто делать пилинг без вреда для кожи
1:37
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Пилинг — один из самых эффективных способов обновления кожи, но важно не переусердствовать. Частота зависит от типа кожи, состава средства и времени года. Разбираемся, как часто можно делать пилинги, чтобы кожа сияла, а не страдала.

Косметолог
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Косметолог

Зачем нужен пилинг

Отшелушивание удаляет мёртвые клетки, улучшает текстуру и стимулирует обновление кожи. Это как генеральная уборка для лица — но делать её каждый день не стоит. Иначе можно повредить защитный барьер.

Какой пилинг — такой и график

  • Поверхностные (мягкие) — можно делать 1–2 раза в неделю. Сюда относятся гоммажи, энзимные и мягкие кислотные средства.
  • Срединные — не чаще одного раза в месяц. Такие пилинги воздействуют глубже, их лучше доверить специалисту.
  • Глубокие — курсом, только под контролем косметолога. Обычно не чаще раза в полгода.

Учитывайте тип кожи

  1. Сухая и чувствительная — раз в 10–14 дней и только щадящие формулы.
  2. Жирная и комбинированная — до 2 раз в неделю, но без агрессивных механических частиц.
  3. Нормальная — 1 раз в неделю — идеальный ритм.

Сезон тоже важен

Осень и зима — лучшее время для пилингов, особенно кислотных. Весной и летом ограничьтесь мягкими формулами и всегда используйте SPF.

Пилинг — не марафон, а стратегия. Главное — слушать кожу, а не следовать модным трендам с агрессивной частотой.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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