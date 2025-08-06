Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С 1 сентября в России изменится порядок лицензирования торговли алкоголем
Financial Times: Трамп взбесится, если Уиткофф вернется из РФ без договорённостей
Учёные ЮФУ улучшили катализатор для генерации электричества из водорода
Домклик: льготная ипотека спровоцировала рост предложения на рынке аренды жилья
В Госдуме озвучили ожидания от визита в РФ спецпосланника США по Украине Уиткоффа
Пантеон и сад Тюильри входят в культурную основу Парижа — историки архитектуры
86-летний Фрэнсис Форд Коппола перенёс операцию на сердце: подробности
Несчастный случай на отдыхе: сестра Ольги Бузовой получила серьёзную травму
Фитнес-инструкторы объяснили, как построить рельефное тело без вреда для здоровья

Топ-5 причёсок, с которыми вы будете выглядеть моложе без макияжа

Минус 10 лет за одну стрижку: причёски, которые действительно омолаживают
1:36
Моя семья » Красота и стиль

Вы удивитесь, но правильная стрижка может освежить лицо сильнее любого антивозрастного крема. Причёска работает как рамка, подчёркивая достоинства и скрывая усталость. В этой подборке — стильные варианты, которые визуально молодят.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

Каре с мягкой текстурой

Свежая классика. Лёгкое, многослойное каре с рваными концами делает лицо более открытым и придаёт образу лёгкость. Особенно хорошо смотрится на тонких волосах.

Удлинённая чёлка

Она скрывает морщинки на лбу, визуально вытягивает лицо и делает взгляд загадочным. Главное — не делать слишком густую или ровную линию: асимметрия работает на вашу молодость.

Объёмная лесенка

Мягкие переходы длины создают движение, а значит — молодость и лёгкость. Такая стрижка оживляет волосы и делает лицо более подтянутым.

Низкий хвост с объёмом

Если вы не готовы к переменам в длине — сделайте акцент на укладке. Низкий хвост с приподнятым затылком и немного небрежной текстурой — это элегантность и эффект омоложения без усилий.

Светлые пряди у лица

Балаяж или лёгкое осветление у лица работают как подсветка. Такой приём визуально освежает и делает кожу ярче, даже без макияжа.

Правильная причёска — это не просто деталь образа, а мощный инструмент визуального омоложения. Позвольте волосам работать на вашу свежесть, а не против неё.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами
Домашние животные
Орнитологи: самая жуткая птица Африки оказалась беззащитной перед браконьерами Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Пурпурная лягушка обитающая в Индии находится под угрозой исчезновения
Домашние животные
Пурпурная лягушка обитающая в Индии находится под угрозой исчезновения Аудио 
Популярное
325 миллионов лет спустя: в крупнейшей пещере мира найдены останки доисторических морских чудовищ

В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.

В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Акулы пытались напасть и были парализованы: природа нашла способ поставить акулу на место
Леопон: уникальный гибрид, который не смог выжить в мире животных — кто и зачем создавал этих зверей
Универсальный, прочный, гибкий: один материал для упаковки, одежды и даже для электроники
Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей Игорь Буккер Сделка Трампа и Европы на 1,35 триллиона: кто выиграет, а кто проиграет Юрий Бочаров Твердотельные vs литий-ионные аккумуляторы: битва за будущее электромобилей Сергей Милешкин
Шокирующее заявление психолога о Диброве: зачем ему тест на отцовство?
Реликт древности в 21 веке: как амфибия с свиноподобным носом скрывается от мира под землей
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Кто прав, кто виноват? Гузеева поставила Шаляпина на место, но он ответил не менее жёстко
Последние материалы
Фитнес-инструкторы объяснили, как построить рельефное тело без вреда для здоровья
Эвакуация возможна даже при кратковременной остановке в зоне действия запрета
Стилисты назвали 4 удачных сочетания с кожаной курткой на каждый день
Рецепт овощной икры с цветной капустой — подходит для поста и консервирования
Как и когда проводить полив и санитарную обрезку яблонь перед зимой
Wildberries внедрила систему лояльности с кешбэком на будущие заказы — пресс-служба РВБ
Кошка спит в ногах из-за привязанности и чувства безопасности — мнение экспертов
Кудрявцева публично осудила любовника Дибровой за попытку отжать детей у жены
Российские инженеры представили авиационный датчик на своей микросхеме
Стоймость ремонта в стиле прованс, лофт и хайтек — расчёты экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.