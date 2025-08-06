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Неожиданный элемент, который спасает образ, когда совсем не знаешь, что надеть

Стилисты назвали 4 удачных сочетания с кожаной курткой на каждый день
1:28
Моя семья » Красота и стиль

Кожаная куртка — это не просто одежда, а универсальный стильный инструмент, который спасает образ в любой сезон. Она одинаково уместна и с платьем, и с джинсами. Главное — правильно подобрать сочетания, чтобы выглядеть не "по рокерски", а модно.

Молодая женщина в черном кожаном бомбере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в черном кожаном бомбере

С платьем — для контраста

Нежное платье в цветочек и грубая кожаная куртка создают модный контраст. Такой образ отлично подойдёт и для свидания, и для прогулки по городу. Добавьте ботильоны и кросс-боди — и ваш наряд уже выглядит на миллион.

С базовой футболкой и джинсами

Идеальный вариант на каждый день — белая футболка, синие джинсы и чёрная косуха. Добавьте кеды или лоферы, и получится лёгкий образ в духе французского шика. А солнцезащитные очки сделают его ещё стильнее.

С брюками и рубашкой — для офиса

Кожаная куртка отлично разбавляет строгий офисный образ. Носите её с прямыми брюками, рубашкой и лодочками — это добавит дерзости и современности даже самому классическому луку.

С юбкой миди — женственно и стильно

Миди-юбка из шелка или плотной ткани и кожаная куртка — беспроигрышная комбинация. Особенно если добавить обувь на каблуке и небольшую сумку. Этот образ подойдёт как для вечера, так и для дневных дел.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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