Неожиданный элемент, который спасает образ, когда совсем не знаешь, что надеть

Кожаная куртка — это не просто одежда, а универсальный стильный инструмент, который спасает образ в любой сезон. Она одинаково уместна и с платьем, и с джинсами. Главное — правильно подобрать сочетания, чтобы выглядеть не "по рокерски", а модно.
Нежное платье в цветочек и грубая кожаная куртка создают модный контраст. Такой образ отлично подойдёт и для свидания, и для прогулки по городу. Добавьте ботильоны и кросс-боди — и ваш наряд уже выглядит на миллион.
Идеальный вариант на каждый день — белая футболка, синие джинсы и чёрная косуха. Добавьте кеды или лоферы, и получится лёгкий образ в духе французского шика. А солнцезащитные очки сделают его ещё стильнее.
Кожаная куртка отлично разбавляет строгий офисный образ. Носите её с прямыми брюками, рубашкой и лодочками — это добавит дерзости и современности даже самому классическому луку.
Миди-юбка из шелка или плотной ткани и кожаная куртка — беспроигрышная комбинация. Особенно если добавить обувь на каблуке и небольшую сумку. Этот образ подойдёт как для вечера, так и для дневных дел.
Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.
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