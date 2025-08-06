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Как носить массивные украшения и не перегрузить образ — гид по стилю

Эти правила помогут носить массивную бижутерию и выглядеть дорого
1:40
Моя семья » Красота и стиль

Массивные украшения снова в моде, и они готовы занять центральное место в вашем образе. Но грань между ярким акцентом и переизбытком блеска очень тонкая. Рассказываем, как сделать так, чтобы крупная бижутерия работала на вас, а не против.

Девушка в топе с золотыми украшениями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в топе с золотыми украшениями

Выберите главное украшение

Правило №1: акцент должен быть один. Если это большие серьги — откажитесь от массивного колье. Если колье или чокер занимает всё внимание — не перегружайте уши и руки.

Сдержанная одежда — лучший фон

Массивные украшения любят лаконичный гардероб. Простая белая рубашка, чёрный топ или однотонное платье — идеальная база, чтобы дать серьгам или кольцу засиять. Яркие принты и крупные аксессуары — не лучшие друзья.

Баланс материалов и стиля

Не комбинируйте сразу металл, дерево, пластик и стразы — лучше выбрать одну выразительную фактуру. Например, золотые цепи отлично смотрятся в минималистичных образах, а крупные этнические ожерелья — с лёгкими летящими тканями.

Макияж и причёска в тему

Собранные волосы и нейтральный макияж — ваш секрет успеха. Это добавляет утончённости и делает образ «дорогим». Не давайте гламуру «сорваться с поводка».

Смелость — это плюс, но с умом

Не бойтесь пробовать новое, но помните: массивные украшения — это не про количество, а про эффект. Одно украшение может заменить целый гардероб — если оно выбрано со вкусом.

Уточнения

Бижуте́рия — украшения, в отличие от ювелирных изделий, сделанные из недорогих материалов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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