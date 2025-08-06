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Советы стилистов: как носить монохром и выглядеть эффектно

Один цвет, но столько стиля: как носить монохром и не быть скучной
1:35
Моя семья » Красота и стиль

Монохромные луки — это про стиль, утончённость и уверенность в себе. Но легко скатиться в однотонную скуку, если не знать пары секретов. Рассказываем, как носить один цвет с эффектом «вау», а не «мимо».

Женщина в кремовом платье-футболке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в кремовом платье-футболке

Играйте на фактурах

Главное правило монохрома: разные текстуры — ваше спасение. Комбинируйте трикотаж с кожей, шёлк с шерстью, деним с хлопком. Это придаёт глубину и делает образ визуально многослойным, даже если цвет один.

Один оттенок — разные тона

Монохром — это не обязательно строго один тон. Играйте с полутонами: светло-бежевый, карамельный и песочный могут жить в одном луке и выглядеть модно. Такой переход добавит живости и объёма.

Акцент на детали

Пусть ваши украшения, сумка или обувь выделяются на фоне цвета одежды. Даже небольшая цепочка, яркий маникюр или необычные очки могут превратить базовый лук в модный. Главное — соблюсти баланс.

Сила макияжа и причёски

Сдержанный образ можно легко «подогреть» яркой губной помадой или влажным сияющим макияжем. А гладкий хвост или мокрые локоны добавят трендовой дерзости.

Вдохновляйтесь и экспериментируйте

Белый тотал-лук — это не только про офис, а чёрный — не только про грусть. Изумрудный, синий, бордовый и даже лавандовый — идеальны для уверенных и стильных.

Уточнения

Монохромия — одноцветность, имеющая в различных областях деятельности.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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