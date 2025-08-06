Что наносить на лицо перед полётом: правила для красивой кожи

Сухой воздух в салоне, резкие перепады давления и усталость — всё это может оставить на коже след в виде стянутости и тусклости. Но перелёт — не повод расставаться с сиянием. Если правильно подготовить кожу, вы сойдёте с трапа как после спа, а не после десяти часов в экономе.
Уже за сутки до рейса начните активно увлажнять кожу — пейте воду, делайте маски, наносите питательные кремы. За пару часов до посадки — сыворотка с гиалуроновой кислотой и жирный крем. Макияж? Лучше откажитесь или используйте минимализм: тон — враг увлажнённой кожи в полёте.
Возьмите в салон мист или термальную воду, увлажняющий крем и бальзам для губ. Не стесняйтесь умыться и нанести крем повторно — это спасёт кожу от обезвоживания. Избегайте алкоголя и кофе — они усиливают сухость.
По прибытии — очищение и маска с пробиотиками или витаминами. Это снимет стресс с кожи и вернёт ей свежий вид. А если впереди солнечный курорт — не забудьте SPF.
Перелёт — перемещение летательного аппарата (людей) или птицы из одного пункта в другой.
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