Секрет антивозрастного ухода: что должно быть в составе крема от морщин

На полках магазинов — десятки баночек с обещаниями «минус 10 лет за месяц». Но какой крем действительно работает? Разбираемся, что должно быть в составе и как не ошибиться в выборе.
Забудьте о громких слоганах и золотых крышечках. Главное — активные компоненты. Эффективные антивозрастные кремы содержат:
Если вам 30+ — подойдёт лёгкая формула с антиоксидантами и гиалуронкой. После 40 — смотрите на ретинол и пептиды. А если кожа сухая и тонкая — избегайте слишком агрессивных формул и выбирайте кремы с маслами и керамидами.
Чудес не бывает. Видимые результаты появляются через 4–8 недель регулярного использования. Главное — системность и терпение.
Даже самый дорогой крем не поможет, если вы не защищаете кожу от солнца. Комбинируйте уход с солнцезащитой — это базовый антивозрастной ритуал.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.