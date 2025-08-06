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Секрет антивозрастного ухода: что должно быть в составе крема от морщин

Эффект от антивозрастного крема возможен через 4–8 недель — данные косметологов
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На полках магазинов — десятки баночек с обещаниями «минус 10 лет за месяц». Но какой крем действительно работает? Разбираемся, что должно быть в составе и как не ошибиться в выборе.

Девушка наносит крем
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наносит крем

Не на маркетинг, а на формулу

Забудьте о громких слоганах и золотых крышечках. Главное — активные компоненты. Эффективные антивозрастные кремы содержат:

    • Ретинол — стимулирует выработку коллагена и ускоряет обновление клеток.
    • Пептиды — укрепляют кожный каркас.
    • Гиалуроновая кислота — насыщает влагой и разглаживает мелкие морщины.
    • Антиоксиданты (витамины C и E) — защищают от старения, вызванного солнцем и стрессом.

Учитывайте возраст и тип кожи

Если вам 30+ — подойдёт лёгкая формула с антиоксидантами и гиалуронкой. После 40 — смотрите на ретинол и пептиды. А если кожа сухая и тонкая — избегайте слишком агрессивных формул и выбирайте кремы с маслами и керамидами.

Когда ждать эффект

Чудес не бывает. Видимые результаты появляются через 4–8 недель регулярного использования. Главное — системность и терпение.

Не забудьте про SPF

Даже самый дорогой крем не поможет, если вы не защищаете кожу от солнца. Комбинируйте уход с солнцезащитой — это базовый антивозрастной ритуал.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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