Вы всё делаете правильно, но не худеете? Вот почему диеты не работают

Кажется, вы всё делаете правильно — считаете калории, исключаете хлеб и сладкое, пьёте воду, но стрелка весов упрямо стоит на месте. Почему диеты не приносят желанного эффекта и что действительно работает? Давайте разберёмся.
Организм не любит, когда его ограничивают. Когда вы резко снижаете калории или отказываетесь от целых групп продуктов, тело включает «режим выживания» — замедляет метаболизм, запасает жир, а настроение и энергия катастрофически падают.
После строгой диеты почти всегда следует срыв. Возвращение к привычному питанию с «вкусняшками» приводит к ещё большему набору веса, чем был изначально. Диеты не учат, как есть — они просто временно запрещают.
Худеть — это не только про питание. Это сон, движение, гормональный фон и даже уровень стресса. Если не учитывать эти факторы, никакая диета не сработает надолго.
Диеты — это временно, а здоровый образ жизни — навсегда. Секрет устойчивого результата — не в запретах, а в балансе и заботе о себе.
Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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