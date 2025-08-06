Вы всё делаете правильно, но не худеете? Вот почему диеты не работают

Забудьте о диетах — правда о том, почему они не приносят результата

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Кажется, вы всё делаете правильно — считаете калории, исключаете хлеб и сладкое, пьёте воду, но стрелка весов упрямо стоит на месте. Почему диеты не приносят желанного эффекта и что действительно работает? Давайте разберёмся.

Фото: unsplash.com by Elena Leya is licensed under Free to use under the Unsplash License Еда

Диета — это стресс

Организм не любит, когда его ограничивают. Когда вы резко снижаете калории или отказываетесь от целых групп продуктов, тело включает «режим выживания» — замедляет метаболизм, запасает жир, а настроение и энергия катастрофически падают.

Эффект йо-йо: возвращение килограммов

После строгой диеты почти всегда следует срыв. Возвращение к привычному питанию с «вкусняшками» приводит к ещё большему набору веса, чем был изначально. Диеты не учат, как есть — они просто временно запрещают.

Не одна еда — а целый образ жизни

Худеть — это не только про питание. Это сон, движение, гормональный фон и даже уровень стресса. Если не учитывать эти факторы, никакая диета не сработает надолго.

Что делать вместо?

Перестаньте считать калории — начните считать ощущения. Добавьте больше белка и клетчатки. Прислушивайтесь к голоду и насыщению. Ведите дневник привычек, а не только питания. Позвольте себе любимые блюда — просто в разумных порциях.

Диеты — это временно, а здоровый образ жизни — навсегда. Секрет устойчивого результата — не в запретах, а в балансе и заботе о себе.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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