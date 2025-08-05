Секрет сияющей кожи или просто модная надпись? Вся правда о пробиотиках

Сегодня на этикетках кремов и сывороток всё чаще можно встретить надпись «с пробиотиками». Эти микроорганизмы обещают здоровье кожи и сияние изнутри. Но действительно ли они работают — или это просто новый маркетинговый ход?
Пробиотики — это «хорошие» бактерии, которые поддерживают здоровую микрофлору кожи. Они помогают укрепить барьер, снизить воспаления и даже уменьшить проявления акне. Но важно понимать: пробиотик пробиотику рознь, и не все работают одинаково.
Ищите в составе такие ингредиенты, как Lactobacillus, Bifida Ferment Lysate или Fermented Extracts. Обращайте внимание на упаковку: пробиотики чувствительны к свету и воздуху, поэтому лучше выбирать продукты в герметичных флаконах.
Специалисты подтверждают: косметика с пробиотиками может быть полезной, особенно при нарушении барьерных функций кожи. Но она не заменяет базового ухода — и уж точно не лечит все проблемы разом.
Пробиотики в косметике — не миф, но и не волшебство. Работают — да, но только при регулярности, грамотной формуле и реалистичных ожиданиях.
Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Леопоны — это редкий гибрид льва и леопарда, который захватил внимание в начале 20 века. Узнайте, почему их разведение привело к этическим спорам и стали ли они жертвами моды.