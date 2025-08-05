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Секрет сияющей кожи или просто модная надпись? Вся правда о пробиотиках

Пробиотики: очередной тренд или реальный способ улучшить состояние кожи
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня на этикетках кремов и сывороток всё чаще можно встретить надпись «с пробиотиками». Эти микроорганизмы обещают здоровье кожи и сияние изнутри. Но действительно ли они работают — или это просто новый маркетинговый ход?

Вазелин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вазелин

Что такое пробиотики и зачем они коже?

Пробиотики — это «хорошие» бактерии, которые поддерживают здоровую микрофлору кожи. Они помогают укрепить барьер, снизить воспаления и даже уменьшить проявления акне. Но важно понимать: пробиотик пробиотику рознь, и не все работают одинаково.

Косметика с пробиотиками: за и против

Плюсы:

  • Поддержка баланса микробиома
  • Успокаивающее действие при чувствительной коже
  • Меньше воспалений и покраснений

Минусы:

  • Настоящие живые пробиотики нестабильны — чаще всего в составе заменители (например, лизаты)
  • Высокая цена не всегда гарантирует эффективность
  • Без полноценного ухода они не творят чудес

Как понять, работает ли продукт?

Ищите в составе такие ингредиенты, как Lactobacillus, Bifida Ferment Lysate или Fermented Extracts. Обращайте внимание на упаковку: пробиотики чувствительны к свету и воздуху, поэтому лучше выбирать продукты в герметичных флаконах.

Мнение дерматологов

Специалисты подтверждают: косметика с пробиотиками может быть полезной, особенно при нарушении барьерных функций кожи. Но она не заменяет базового ухода — и уж точно не лечит все проблемы разом.

Пробиотики в косметике — не миф, но и не волшебство. Работают — да, но только при регулярности, грамотной формуле и реалистичных ожиданиях.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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