Нет времени на уход? Эти 5 трюков спасут ваш внешний вид

Экспресс-уход: что делать, если нет сил и времени на бьюти-рутину

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная женщина живёт в ритме марафона: работа, семья, встречи — и всё на бегу. На полноценный уход за собой времени катастрофически не хватает. Но даже в самые загруженные дни можно выглядеть ухоженно — главное знать маленькие секреты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ночной уход за кожей

Минимум — не значит плохо

Если времени совсем нет, сосредоточьтесь на базовых этапах: очищение, увлажнение и защита от солнца. Это не займёт больше трёх минут, но сделает огромную разницу. Главное — регулярность, а не количество баночек.

Уход во время сна

Используйте ночные маски и сыворотки, которые работают, пока вы спите. Это идеальное решение для тех, кто ложится поздно и встаёт рано: кожа будет восстановлена, даже если вы едва успели умыться.

Многофункциональные продукты

Выбирайте средства 2-в-1 или даже 3-в-1. Например, ВВ-крем с SPF и уходом, тинт, подходящий для губ и щёк, или масло, которое можно использовать и для кончиков волос, и для кутикулы.

Уход на ходу

Держите в сумке миниатюры крема для рук, термальную воду, патчи под глаза или мини-роллер. Их можно использовать в лифте, пробке, за компьютером или во время звонка.

Умный план

Выделите хотя бы 1 вечер в неделю на "бьюти-ритуал": маска, пилинг, уход за волосами. Это не займёт весь вечер, но даст коже (и вам) перезагрузку.

Нет времени — не повод отказываться от себя. Правильная стратегия и немного хитростей помогут вам всегда выглядеть свежо и ухоженно.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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