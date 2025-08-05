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Топ-6 ошибок, которые портят ваш макияж каждый день

Почему ваш макияж не выглядит дорого: 6 незаметных, но фатальных ошибок
1:43
Моя семья » Красота и стиль

Даже самая качественная косметика не спасёт, если вы повторяете одни и те же бьюти-ошибки каждый день. Многие из них незаметны, но результат — тусклый тон, неестественные черты и усталый вид. Разбираем самые частые промахи, которые мешают макияжу выглядеть свежо и стильно.

Макияж в салоне красоты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Макияж в салоне красоты

1. Слишком тёмный тональный крем

Желание выглядеть загорелой часто приводит к эффекту «маски». Тон должен сливаться с шеей и декольте, а не выделяться пятном.

2. Игнорирование базы под макияж

Без праймера макияж быстрее скатывается и «плывёт». База выравнивает текстуру кожи и продлевает стойкость тона.

3. Слишком активное контурирование

Тёмные полосы под скулами и на носу давно вышли из моды. Мягкое, едва заметное скульптурирование выглядит куда современнее и естественнее.

4. Неаккуратные брови

Слишком тёмные, ярко очерченные брови добавляют возраст. Лучше выбрать оттенок на тон светлее и использовать лёгкие штрихи.

5. Слои пудры вместо фиксации

Пудра в большом количестве сушит кожу и подчеркивает морщинки. Используйте её точечно, а макияж закрепляйте спреем.

6. Пренебрежение растушёвкой

Переходы между оттенками должны быть плавными. Резкие границы теней и румян создают небрежный и устаревший образ.

Макияж — это игра баланса и аккуратности. Осознанность в деталях способна преобразить лицо сильнее любой новой палетки.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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