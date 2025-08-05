Топ-6 ошибок, которые портят ваш макияж каждый день

Даже самая качественная косметика не спасёт, если вы повторяете одни и те же бьюти-ошибки каждый день. Многие из них незаметны, но результат — тусклый тон, неестественные черты и усталый вид. Разбираем самые частые промахи, которые мешают макияжу выглядеть свежо и стильно.
Желание выглядеть загорелой часто приводит к эффекту «маски». Тон должен сливаться с шеей и декольте, а не выделяться пятном.
Без праймера макияж быстрее скатывается и «плывёт». База выравнивает текстуру кожи и продлевает стойкость тона.
Тёмные полосы под скулами и на носу давно вышли из моды. Мягкое, едва заметное скульптурирование выглядит куда современнее и естественнее.
Слишком тёмные, ярко очерченные брови добавляют возраст. Лучше выбрать оттенок на тон светлее и использовать лёгкие штрихи.
Пудра в большом количестве сушит кожу и подчеркивает морщинки. Используйте её точечно, а макияж закрепляйте спреем.
Переходы между оттенками должны быть плавными. Резкие границы теней и румян создают небрежный и устаревший образ.
Макияж — это игра баланса и аккуратности. Осознанность в деталях способна преобразить лицо сильнее любой новой палетки.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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