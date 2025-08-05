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Ваши волосы — не полигон для экспериментов: как наказывать за некачественную услугу

Юрист рассказала, как не платить за плохую стрижку
1:43
Моя семья » Красота и стиль

Если после похода в салон красоты вы остались с неудачной стрижкой — не спешите расставаться с деньгами. У вас есть полное право не оплачивать некачественную услугу или потребовать ее бесплатного исправления.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

По закону "О защите прав потребителей" клиент может не только отказаться от оплаты, но и добиться компенсации убытков, включая моральный вред. Главное — иметь доказательства, что услуга была оказана некачественно.

Ваши действия

Чаще всего такие ситуации решаются мирно — салонам невыгодно портить отношения с клиентами. Но если администрация упирается, важно грамотно оформить претензию. По словам Георгиевой, она должна быть составлена письменно и вручена под роспись или направлена на юридический адрес салона по почте.

"Если в течение 10 дней претензии не будут удовлетворены, нужно обращаться в суд. Кроме этого, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, чтобы салон красоты проверили — вдруг он работает с нарушениями", — объяснила юрист.

Шанс есть всегда

Проще всего доказать вину, если результат явно неудовлетворительный — например, мастер пережег волосы при окрашивании или сделал кривую стрижку.

Сложнее, если мастер просто не выполнил пожелания клиента — подстриг слишком коротко, покрасил не в тот оттенок и т. д. Однако и в этих случаях можно добиться справедливости, если подстраховаться.

Кроме этого, можно заранее записать разговор во время обсуждения будущей услуги на диктофон, чтобы использовать аудиозапись в качестве доказательства, сообщает Москва 24.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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