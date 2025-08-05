Он знал, что будет с её лицом: страх перед старением привёл к операции у собственного мужа

Пластический хирург Тимур Хайдаров провёл операцию по подтяжке лица своей жене — блогеру и маме троих детей Светлане Сильваши. Поводом стали возрастные изменения, проявившиеся после третьих родов. Инициатором выступил сам врач, но решение было принято вместе.
"Мы недавно провели Светлане несколько процедур. Я всегда ориентируюсь на наличие медицинских показаний. После беременности у женщин меняется не только фигура, но и лицо — это естественный процесс", — объясняет Хайдаров.
Хирург с самого начала был против аппаратных и инъекционных методов коррекции. Он предложил супруге сразу идти на полноценную эндоскопическую подтяжку лица.
"Когда Светлана после третьих родов обратилась к косметологу, я был против аппаратных и инъекционных методов. Я предложил сразу сделать операцию", — рассказывает он.
Сначала Светлана отказывалась от хирургии, но позже стала сама настаивать на вмешательстве.
Несмотря на сомнения, операция состоялась. Светлане сделали подтяжку лица и небольшую коррекцию тела. По словам хирурга, даже при активном образе жизни послеродовые изменения видны.
На мнение, что врач не должен оперировать близких, Хайдаров отвечает так:
"В эстетической медицине я уверен: никто не сделает лучше, чем я. Это не первая моя операция для Светланы, она мне доверяет, и я знаю, что выполню всё на высшем уровне", — подчёркивает он.
Команда Тимура Хайдарова — одни из лучших в пластической хирургии. А сам хирург не только профессионал, но и человек, совмещающий личную заботу с высочайшим уровнем мастерства.
Пластический хирург Тимур Хайдаров провёл операцию по подтяжке лица своей жене — блогеру и маме троих детей Светлане Сильваши. Поводом стали возрастные изменения, проявившиеся после третьих родов. Инициатором выступил сам врач, но решение было принято вместе, сообщает Петербург2.
Хирурги́ческая опера́ция — комплекс воздействий на ткани или органы человека, проводимых врачом.
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