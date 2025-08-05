Он знал, что будет с её лицом: страх перед старением привёл к операции у собственного мужа

Пластический хирург Тимур Хайдаров провёл подтяжку лица своей жене

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Пластический хирург Тимур Хайдаров провёл операцию по подтяжке лица своей жене — блогеру и маме троих детей Светлане Сильваши. Поводом стали возрастные изменения, проявившиеся после третьих родов. Инициатором выступил сам врач, но решение было принято вместе.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два врача проводят хирургическую операцию

После беременности меняется и лицо: медицинские показания

"Мы недавно провели Светлане несколько процедур. Я всегда ориентируюсь на наличие медицинских показаний. После беременности у женщин меняется не только фигура, но и лицо — это естественный процесс", — объясняет Хайдаров.

Отказ от косметологии

Хирург с самого начала был против аппаратных и инъекционных методов коррекции. Он предложил супруге сразу идти на полноценную эндоскопическую подтяжку лица.

"Когда Светлана после третьих родов обратилась к косметологу, я был против аппаратных и инъекционных методов. Я предложил сразу сделать операцию", — рассказывает он.

Сначала Светлана отказывалась от хирургии, но позже стала сама настаивать на вмешательстве.

Операция прошла успешно

Несмотря на сомнения, операция состоялась. Светлане сделали подтяжку лица и небольшую коррекцию тела. По словам хирурга, даже при активном образе жизни послеродовые изменения видны.

Он оперировал сам

На мнение, что врач не должен оперировать близких, Хайдаров отвечает так:

"В эстетической медицине я уверен: никто не сделает лучше, чем я. Это не первая моя операция для Светланы, она мне доверяет, и я знаю, что выполню всё на высшем уровне", — подчёркивает он.

Профессионализм и доверие в одном лице

Команда Тимура Хайдарова — одни из лучших в пластической хирургии. А сам хирург не только профессионал, но и человек, совмещающий личную заботу с высочайшим уровнем мастерства.

Пластический хирург Тимур Хайдаров провёл операцию по подтяжке лица своей жене — блогеру и маме троих детей Светлане Сильваши. Поводом стали возрастные изменения, проявившиеся после третьих родов. Инициатором выступил сам врач, но решение было принято вместе, сообщает Петербург2.

Уточнения

Хирурги́ческая опера́ция — комплекс воздействий на ткани или органы человека, проводимых врачом.



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