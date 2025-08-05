Голод перед сном — ловушка: что съесть, чтобы не навредить фигуре

Поздний ужин — не приговор для фигуры, если подойти к выбору еды с умом. Некоторые продукты не только не вредят, но даже помогают телу восстанавливаться и худеть во сне. Мы собрали лучшие варианты перекусов, которые можно позволить себе даже перед сном.
Белки насыщают, не перегружают ЖКТ и не способствуют отложению жира. Одно-два яйца — идеальный вариант, если вы голодны после 21:00.
Истинная звезда вечернего питания. Он богат казеином — белком, который медленно усваивается, обеспечивает сытость и поддерживает мышцы ночью.
Греческий или натуральный йогурт без добавок не только лёгкий, но и полезный для пищеварения. Можно добавить немного корицы — она снижает аппетит.
Они не перегружают, но обеспечивают комфортное засыпание благодаря содержанию магния и триптофана. Главное — соблюдать меру.
Ломтики огурца, сельдерея или болгарского перца с ложечкой хумуса — отличная альтернатива вредным снекам. Это полезно, вкусно и сытно.
Голод перед сном — не повод наедаться пиццей. Сбалансированные лёгкие перекусы помогают спать лучше и не вредят фигуре. Главное — помнить о мере и выбирать умно.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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