Голод перед сном — ловушка: что съесть, чтобы не навредить фигуре

Какие продукты можно есть на ночь без вреда для фигуры — рекомендации диетологов

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поздний ужин — не приговор для фигуры, если подойти к выбору еды с умом. Некоторые продукты не только не вредят, но даже помогают телу восстанавливаться и худеть во сне. Мы собрали лучшие варианты перекусов, которые можно позволить себе даже перед сном.

Фото: freepik перекус перед сном

Белковый омлет или яйцо вкрутую

Белки насыщают, не перегружают ЖКТ и не способствуют отложению жира. Одно-два яйца — идеальный вариант, если вы голодны после 21:00.

Нежирный творог

Истинная звезда вечернего питания. Он богат казеином — белком, который медленно усваивается, обеспечивает сытость и поддерживает мышцы ночью.

Йогурт без сахара

Греческий или натуральный йогурт без добавок не только лёгкий, но и полезный для пищеварения. Можно добавить немного корицы — она снижает аппетит.

Авокадо или половинка банана

Они не перегружают, но обеспечивают комфортное засыпание благодаря содержанию магния и триптофана. Главное — соблюдать меру.

Овощи с хумусом

Ломтики огурца, сельдерея или болгарского перца с ложечкой хумуса — отличная альтернатива вредным снекам. Это полезно, вкусно и сытно.

Голод перед сном — не повод наедаться пиццей. Сбалансированные лёгкие перекусы помогают спать лучше и не вредят фигуре. Главное — помнить о мере и выбирать умно.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.



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