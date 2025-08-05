Минус 10 лет без салонов и пластики: что делают после 40 самые ухоженные женщины

Косметологи назвали бьюти-привычки, которые помогают выглядеть моложе после 40

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возраст — это не приговор, а стиль жизни. После 40 лет важно не только ухаживать за собой, но и переосмысливать бьюти-привычки. Эти простые советы помогут вам выглядеть на 10 лет моложе — без уколов и фильтров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Возрастная красота

Переход на умный уход

Кожа после 40 становится тоньше и суше. Поэтому в приоритете — увлажнение, питание и защита. Ищите кремы с ретинолом, пептидами и ниацинамидом. А вот агрессивные скрабы — в мусорное ведро.

SPF — 365 дней в году

Солнце остаётся главным врагом молодости. Даже в пасмурный день не выходите из дома без SPF 30+. Это ваш лучший антиэйдж-союзник.

Массаж и лимфодренаж

Утренний самомассаж — 5 минут у зеркала, а эффект как от салонной процедуры. Он снимает отёки, улучшает овал лица и запускает кровообращение. Попробуйте технику гуаша или ложками — и результат не заставит себя ждать.

Минимум макияжа, максимум сияния

Тяжёлый тон и матовые текстуры только добавляют возраст. Выбирайте лёгкие BB-кремы, кремовые румяна и хайлайтер — для естественного свечения. Помада нюдовых оттенков визуально освежает.

Волосы: время обновить образ

Правильно подобранная стрижка освежает лучше, чем ботокс. Слоистые укладки, мягкие волны и окрашивание с эффектом объема — то, что нужно после 40.

Ваша красота не исчезает с возрастом — она просто становится более утончённой. Главное — ухаживать за собой с любовью и вниманием к деталям. Ведь уверенность — это лучший макияж

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.