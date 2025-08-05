Минус 10 лет без салонов и пластики: что делают после 40 самые ухоженные женщины

Возраст — это не приговор, а стиль жизни. После 40 лет важно не только ухаживать за собой, но и переосмысливать бьюти-привычки. Эти простые советы помогут вам выглядеть на 10 лет моложе — без уколов и фильтров.
Кожа после 40 становится тоньше и суше. Поэтому в приоритете — увлажнение, питание и защита. Ищите кремы с ретинолом, пептидами и ниацинамидом. А вот агрессивные скрабы — в мусорное ведро.
Солнце остаётся главным врагом молодости. Даже в пасмурный день не выходите из дома без SPF 30+. Это ваш лучший антиэйдж-союзник.
Утренний самомассаж — 5 минут у зеркала, а эффект как от салонной процедуры. Он снимает отёки, улучшает овал лица и запускает кровообращение. Попробуйте технику гуаша или ложками — и результат не заставит себя ждать.
Тяжёлый тон и матовые текстуры только добавляют возраст. Выбирайте лёгкие BB-кремы, кремовые румяна и хайлайтер — для естественного свечения. Помада нюдовых оттенков визуально освежает.
Правильно подобранная стрижка освежает лучше, чем ботокс. Слоистые укладки, мягкие волны и окрашивание с эффектом объема — то, что нужно после 40.
Ваша красота не исчезает с возрастом — она просто становится более утончённой. Главное — ухаживать за собой с любовью и вниманием к деталям. Ведь уверенность — это лучший макияж
Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.