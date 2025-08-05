Умные формулы и SPF в пудре — вот что сейчас в моде

Уход за кожей сегодня — это не просто очищение и крем. Индустрия красоты развивается стремительно, и каждый сезон приносит нам новые открытия. Готовы познакомиться с пятью свежими трендами, которые уже покоряют полки косметичек и социальных сетей?
Слово «микробиом» теперь звучит в каждом бьюти-офисе. Уход с пребиотиками и пробиотиками заботится о балансе полезных бактерий на коже, уменьшая воспаления и чувствительность.
Адаптогены — не только в чаях и добавках, но и в кремах. Эти растительные компоненты (ашваганда, родиола, рейши) помогают коже справляться со стрессом и улучшают её барьерные функции.
Ингредиенты, которые реагируют на уровень pH, влажность или температуру кожи — не фантастика, а новый стандарт. Они адаптируются под индивидуальные потребности, делая уход более персонализированным.
Минимализм в бьюти-рутине набирает обороты. Вместо 10 баночек — 3 мощных средства с комбинированным действием. Эффективно, просто и без перегруза.
SPF уже давно не только для пляжа. Сегодня в моду вошли увлажняющие кремы, сыворотки и даже пудры с защитой от UV и синего света от экранов.
Новые тренды делают уход за кожей более осознанным, научным и гибким. Подберите то, что подходит именно вам, и будьте в тренде не только снаружи, но и изнутри.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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