Умные формулы и SPF в пудре — вот что сейчас в моде

Что нового в уходе за кожей: адаптогены, микробиом и другие открытия

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей сегодня — это не просто очищение и крем. Индустрия красоты развивается стремительно, и каждый сезон приносит нам новые открытия. Готовы познакомиться с пятью свежими трендами, которые уже покоряют полки косметичек и социальных сетей?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летний уход за кожей

1. Микробиом-френдли уход

Слово «микробиом» теперь звучит в каждом бьюти-офисе. Уход с пребиотиками и пробиотиками заботится о балансе полезных бактерий на коже, уменьшая воспаления и чувствительность.

2. Косметика с адаптогенами

Адаптогены — не только в чаях и добавках, но и в кремах. Эти растительные компоненты (ашваганда, родиола, рейши) помогают коже справляться со стрессом и улучшают её барьерные функции.

3. "Умные" формулы

Ингредиенты, которые реагируют на уровень pH, влажность или температуру кожи — не фантастика, а новый стандарт. Они адаптируются под индивидуальные потребности, делая уход более персонализированным.

4. Скин-стриминг

Минимализм в бьюти-рутине набирает обороты. Вместо 10 баночек — 3 мощных средства с комбинированным действием. Эффективно, просто и без перегруза.

5. Солнцезащитный уход 24/7

SPF уже давно не только для пляжа. Сегодня в моду вошли увлажняющие кремы, сыворотки и даже пудры с защитой от UV и синего света от экранов.

Новые тренды делают уход за кожей более осознанным, научным и гибким. Подберите то, что подходит именно вам, и будьте в тренде не только снаружи, но и изнутри.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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