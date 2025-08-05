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ТОП-5 средств из корейского ухода, которые работают

Корейская косметика, которая действительно работает: 5 средств, о которых вы пожалеете, если не узнаете
2:00
Моя семья » Красота и стиль

Корейская косметика давно перестала быть просто трендом — это философия ухода, покорившая весь мир. Формулы, словно из лаборатории будущего, и дизайн, достойный витрины арт-бутика, делают её неотразимой. Но с чего начать, если глаза разбегаются?

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

1. Тканевые маски: экспресс-уход с эффектом вау

Это must-have для всех, кто хочет мгновенного сияния. Маски с улиточным муцином, зелёным чаем или медом творят чудеса даже с уставшей кожей. Просто нанесите на 15 минут — и ваша кожа будто после салона.

2. Тонеры и эссенции: увлажнение в стиле K-beauty

Корейские тонеры — не спиртовые жидкости, а настоящие эликсиры. А эссенции — лёгкие, водянистые формулы, которые подготавливают кожу к следующему этапу ухода. Ищите ингредиенты вроде гиалуронки, галактомисиса или алоэ.

3. Солнцезащитные кремы, которые не чувствуются

SPF — культ в корейском уходе. А их солнцезащитные средства лёгкие, не липкие и без белых разводов. Лучшие — с цинком, центеллой и водостойкой формулой.

4. Кушоны: тональная революция в вашей сумочке

Кушоны — это тон, увлажнение и защита в одном. Формат компактный, покрытие естественное, а кожа выглядит отдохнувшей и «отфотошопленной».

5. Пилинги с PHA и AHA: нежно, но эффективно

Мягкие кислотные пилинги от корейских брендов удаляют ороговевшие клетки, не травмируя кожу. Результат — гладкость и сияние без агрессивного шелушения.

Если вы хотите попробовать что-то новое в уходе — начните с корейской косметики. Эти продукты не просто эффективны, они делают рутину настоящим удовольствием.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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