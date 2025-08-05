Зеркало знает правду: как настроение выдает возраст раньше паспорта

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Морщины, покраснения, спазмы: врачи назвали симптомы стрессового лица
2:00
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Вы замечали, как после бессонной ночи или тяжёлого дня кожа кажется тусклой, а морщинки вдруг становятся заметнее? Это не совпадение — стресс действительно отражается на лице. Психоэмоциональное состояние влияет на внешний вид сильнее, чем мы привыкли думать.

Лицо в стрессе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лицо в стрессе

Хронический стресс = хроника старения

Когда мы нервничаем, организм вырабатывает кортизол — гормон стресса. Его избыток нарушает выработку коллагена и эластина, что приводит к потере упругости кожи. В результате появляются мимические морщины, обвисание овала и преждевременное старение.

Сухость, раздражение, высыпания

Стресс нарушает барьерную функцию кожи и провоцирует воспаления. Это означает одно: даже если у вас "ангельская" кожа, в моменты тревоги она может внезапно покрыться прыщиками или шелушениями. Добавьте к этому склонность к покраснениям и зуду — и вы получите полную картину "стрессового лица".

Цвет лица уходит в тень

При волнении сосуды сужаются, нарушая кровообращение. Итог: кожа становится тусклой, сероватой и "уставшей". Ни хайлайтер, ни тон не спасут, если внутри бушует буря эмоций.

Мышечный спазм и заломы

Стресс буквально "замораживает" лицо. Мы бессознательно напрягаем лоб, сжимаем челюсть, морщим нос. Постепенно это приводит к стойким заломам и асимметрии.

Как спасти лицо от стресса?

  • Практикуйте дыхательные техники и медитацию
  • Не забывайте про сон — минимум 7 часов
  • Используйте косметику с адаптогенами и антиоксидантами
  • Делайте расслабляющий массаж лица
  • Пейте достаточно воды

Настроение и кожа связаны прочнее, чем кажется. Улыбнитесь, выдохните — и дайте своему лицу шанс сиять изнутри.

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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