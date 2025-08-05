Зима сушит, лето старит: уход за руками должен меняться — и вот почему

Уход за кожей рук весной, летом, осенью и зимой: подробная инструкция

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Мороз, ветер и сухой воздух в помещениях — настоящие враги для нежной кожи рук. В зимнее время стоит использовать питательные кремы с маслами ши, авокадо и пантенолом. Надевайте перчатки не только на улицу, но и дома — после нанесения толстого слоя крема. Это спасёт от трещин и обезвоживания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уход за руками летом

Весна: восстановление и укрепление

После зимы кожа часто выглядит уставшей. Добавьте в уход сыворотки с витамином Е, экстрактами ромашки и алоэ. Не забывайте про скраб раз в неделю — он улучшает кровообращение и ускоряет обновление клеток.

Лето: защита от солнца и лёгкое увлажнение

Да-да, руки тоже загорают и стареют! Используйте кремы с SPF не ниже 30 и лёгкие гелевые текстуры. В жару особенно актуальны средства с алоэ и огурцом — они освежают и быстро впитываются.

Осень: питание и подготовка к холоду

Пора переходить на более плотные текстуры. Введите в привычку наносить ночной крем для рук и использовать маски — хотя бы раз в неделю. Это залог того, что кожа встретит зиму во всеоружии.

Зима: питание и перчатки

Холод и сухой воздух делают кожу рук особенно уязвимой. Используйте плотные кремы с маслами, надевайте перчатки на улицу и мягко очищайте кожу. На ночь — питательные маски или масло.

Регулярный уход за руками в течение всего года помогает сохранить кожу мягкой, гладкой и молодой. Заботьтесь о себе — и ваши руки скажут вам спасибо.

Уточнения

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



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