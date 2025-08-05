Волосы выпадают, чешется голова — а виноват один флакон в ванной

Выпадение волос, зуд и жирные корни: что делать, если шампунь вызывает проблемы

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда мы виним погоду, стресс или воду, не догадываясь, что виноват всего один продукт — шампунь. Он может вызывать зуд, ломкость и даже усиленное выпадение волос, если не подходит вашему типу кожи головы и структуре локонов.

Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg Мытьё головы

1. Кожа головы зудит и шелушится

Если после мытья появляется ощущение сухости, зуд или мелкая "пыль" на плечах — это может быть реакция на агрессивные ПАВы (поверхностно-активные вещества) или ароматизаторы.

2. Волосы жирнеют быстрее, чем обычно

Неподходящий шампунь может нарушить баланс кожи головы, заставляя сальные железы работать активнее. Результат — грязные корни уже на следующий день.

3. Потеря объёма и пушистость

Если волосы стали плоскими, пушатся без причины или стали трудно расчёсываться — средство, скорее всего, утяжеляет или сушит структуру.

4. Усиленное выпадение

Да, это тоже может быть от шампуня. Особенно, если в составе есть силиконы, сульфаты или сильные отдушки, раздражающие кожу.

Что делать?

Смените шампунь на более мягкий — например, с пометкой sulfate-free или для чувствительной кожи головы. Подбирайте средство по типу кожи головы, а не длины волос.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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