Волосы выпадают, чешется голова — а виноват один флакон в ванной

Иногда мы виним погоду, стресс или воду, не догадываясь, что виноват всего один продукт — шампунь. Он может вызывать зуд, ломкость и даже усиленное выпадение волос, если не подходит вашему типу кожи головы и структуре локонов.
Если после мытья появляется ощущение сухости, зуд или мелкая "пыль" на плечах — это может быть реакция на агрессивные ПАВы (поверхностно-активные вещества) или ароматизаторы.
Неподходящий шампунь может нарушить баланс кожи головы, заставляя сальные железы работать активнее. Результат — грязные корни уже на следующий день.
Если волосы стали плоскими, пушатся без причины или стали трудно расчёсываться — средство, скорее всего, утяжеляет или сушит структуру.
Да, это тоже может быть от шампуня. Особенно, если в составе есть силиконы, сульфаты или сильные отдушки, раздражающие кожу.
Смените шампунь на более мягкий — например, с пометкой sulfate-free или для чувствительной кожи головы. Подбирайте средство по типу кожи головы, а не длины волос.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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