Полезные углеводы: как составить рацион без вреда для веса и настроения

Слово «углеводы» стало синонимом всего страшного, что происходит с фигурой. Но на деле — это главный источник энергии для мозга, мышц и гормональной системы. Исключив углеводы полностью, вы рискуете не только усталостью и апатией, но и сбоями в работе всего организма.
Простые углеводы: булочки, конфеты, газировка. Они дают «всплеск» энергии и сразу же её отнимают, вызывая чувство голода и желание съесть ещё. Но даже им можно найти место в рационе — если употреблять осознанно и без фанатизма.
Углеводы поддерживают уровень глюкозы в крови, без которой не может работать мозг. Они также способствуют выработке серотонина — гормона счастья. Отказавшись от них, вы не только ухудшите самочувствие, но и сорвётесь с диеты быстрее.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
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