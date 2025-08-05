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Полезные углеводы: как составить рацион без вреда для веса и настроения

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Слово «углеводы» стало синонимом всего страшного, что происходит с фигурой. Но на деле — это главный источник энергии для мозга, мышц и гормональной системы. Исключив углеводы полностью, вы рискуете не только усталостью и апатией, но и сбоями в работе всего организма.

Ломтики хлеба
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ломтики хлеба

Какие углеводы стоит оставить в рационе?

  • Сложные углеводы — цельнозерновой хлеб, киноа, гречка, овсянка. Они долго усваиваются и дают устойчивое чувство сытости.
  • Овощи и фрукты — природные углеводы с клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.
  • Бобовые и злаки — источники растительного белка и энергии без резких скачков сахара.

Что стоит ограничить?

Простые углеводы: булочки, конфеты, газировка. Они дают «всплеск» энергии и сразу же её отнимают, вызывая чувство голода и желание съесть ещё. Но даже им можно найти место в рационе — если употреблять осознанно и без фанатизма.

Почему они важны?

Углеводы поддерживают уровень глюкозы в крови, без которой не может работать мозг. Они также способствуют выработке серотонина — гормона счастья. Отказавшись от них, вы не только ухудшите самочувствие, но и сорвётесь с диеты быстрее.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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