Баночный массаж: как правильно делать и кому стоит отказаться

Секрет гладкой кожи, который можно держать в ладони: всё о баночном массаже

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Это техника, основанная на создании вакуума в силиконовых или стеклянных банках, которые плотно присасываются к коже. Массаж активизирует кровообращение, улучшает лимфоток и помогает справиться с застойными явлениями, отёками и неровностями кожи. Часто его используют как домашнюю альтернативу салонным антицеллюлитным процедурам.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/83/82/96/838296e7201d08dfe1ec8d637dbce567.jpg Баночный массаж

Польза баночного массажа

Борьба с целлюлитом. Регулярный курс массажа заметно выравнивает рельеф кожи.

Регулярный курс массажа заметно выравнивает рельеф кожи. Улучшение кровообращения. Это даёт коже больше кислорода и питательных веществ.

Это даёт коже больше кислорода и питательных веществ. Ускорение обмена веществ. Организм быстрее выводит токсины, и тело становится подтянутым.

Организм быстрее выводит токсины, и тело становится подтянутым. Тонус и упругость кожи. Особенно заметно после зимы и долгих сидячих дней.

Когда стоит быть осторожной?

Баночный массаж — не для всех. Его не рекомендуется делать при:

Варикозе и сосудистых звёздочках Кожных воспалениях и ранах Беременности Повышенной чувствительности кожи и склонности к синякам

Как делать правильно?

Нанесите на тело масло, чтобы банки легко скользили. Двигайтесь по массажным линиям — от колен вверх, по бокам, по животу и спине. Избегайте области сердца и паха. Начинайте с 5–10 минут, постепенно увеличивая время. Синяки на первых порах — не редкость, но при правильной технике они минимальны.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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