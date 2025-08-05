Баночный массаж: как правильно делать и кому стоит отказаться

Это техника, основанная на создании вакуума в силиконовых или стеклянных банках, которые плотно присасываются к коже. Массаж активизирует кровообращение, улучшает лимфоток и помогает справиться с застойными явлениями, отёками и неровностями кожи. Часто его используют как домашнюю альтернативу салонным антицеллюлитным процедурам.
Баночный массаж — не для всех. Его не рекомендуется делать при:
Нанесите на тело масло, чтобы банки легко скользили. Двигайтесь по массажным линиям — от колен вверх, по бокам, по животу и спине. Избегайте области сердца и паха. Начинайте с 5–10 минут, постепенно увеличивая время. Синяки на первых порах — не редкость, но при правильной технике они минимальны.
Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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