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Лучшие тени, чтобы взгляд стал живым и открытым: топ оттенков на каждый день

Глаза сияют, как после отпуска: 5 оттенков теней, которые моментально освежают взгляд
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Даже при идеальной коже и красивой подводке именно тени могут спасти или «утопить» образ. Правильно подобранный оттенок способен визуально «распахнуть» взгляд, убрать следы усталости и даже подчеркнуть молодость кожи вокруг глаз. Главное — знать, что выбирать.

Палетка теней
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Палетка теней

Персиковые и абрикосовые

Эти тёплые тона подходят почти всем. Они имитируют здоровое сияние кожи и придают лицу отдохнувший вид. Особенно хорошо работают на светлой и оливковой коже.

Светло-розовый и пудровый

Розовые оттенки с холодным подтоном делают взгляд мягче и свежее. Главное — избегать слишком ярких, чтобы не получить эффект воспалённых глаз.

Шампань и светлое золото

Сатиновые текстуры в цвете шампанского — идеальный способ освежить макияж и придать глазам сияние. Наносите на подвижное веко и во внутренний уголок глаза.

Холодный беж и тауп

Нейтральные, но не «пыльные» оттенки, визуально выравнивают кожу века и создают аккуратную, ухоженную базу. Подходят для дневного макияжа.

Игра с цветами теней — это ваш быстрый путь к «минус пять часов сна» на лице. Главное — мягкие, светлые и тёплые оттенки, немного сатина и правильное нанесение.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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