Профилактика пигментации летом: какие ошибки совершают даже те, кто пользуется SPF

Солнечные лучи, жара, уличная пыль — всё это идеальные условия для появления пигментации. Особенно у тех, кто пренебрегает солнцезащитой или активной косметикой. Хорошая новость: проблему можно предотвратить.
Солнцезащитный крем — это не рекомендация, а ежедневный ритуал. Выбирайте средства с SPF не ниже 30, и обязательно обновляйте защиту каждые 2-3 часа, особенно если вы на пляже или на открытом воздухе.
Избегайте агрессивных кислот, ретинола и скрабов, особенно днём. Они делают кожу уязвимой перед УФ-излучением. Сосредоточьтесь на мягком очищении, увлажнении и антиоксидантах — например, с витамином С.
Сыворотки с ниацинамидом, экстрактом шелковицы или лакричника помогут выровнять тон и предотвратить появление новых пятен. Используйте их вечером и сочетайте с SPF днём.
Шляпы с широкими полями, очки, легкие накидки на плечи — стильная защита кожи. Летом мода и профилактика идут рука об руку.
Профилактика пигментации — это простая система: солнцезащита + щадящий уход + внимание к деталям. Следуйте этим правилам, и ваша кожа останется ровной и сияющей даже в пик жары.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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