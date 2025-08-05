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Профилактика пигментации летом: какие ошибки совершают даже те, кто пользуется SPF

Ультрафиолет против кожи: как остановить пигментацию до того, как она появится
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Солнечные лучи, жара, уличная пыль — всё это идеальные условия для появления пигментации. Особенно у тех, кто пренебрегает солнцезащитой или активной косметикой. Хорошая новость: проблему можно предотвратить.

Веснушки
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Веснушки

SPF — ваш must-have

Солнцезащитный крем — это не рекомендация, а ежедневный ритуал. Выбирайте средства с SPF не ниже 30, и обязательно обновляйте защиту каждые 2-3 часа, особенно если вы на пляже или на открытом воздухе.

Уход без агрессии

Избегайте агрессивных кислот, ретинола и скрабов, особенно днём. Они делают кожу уязвимой перед УФ-излучением. Сосредоточьтесь на мягком очищении, увлажнении и антиоксидантах — например, с витамином С.

Косметика с осветляющим эффектом

Сыворотки с ниацинамидом, экстрактом шелковицы или лакричника помогут выровнять тон и предотвратить появление новых пятен. Используйте их вечером и сочетайте с SPF днём.

Защита — не только крем

Шляпы с широкими полями, очки, легкие накидки на плечи — стильная защита кожи. Летом мода и профилактика идут рука об руку.

Профилактика пигментации — это простая система: солнцезащита + щадящий уход + внимание к деталям. Следуйте этим правилам, и ваша кожа останется ровной и сияющей даже в пик жары.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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