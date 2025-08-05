Лучшие фасоны базовых платьев, которые идут каждой женщине

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Если вы стоите перед шкафом и снова не знаете, что надеть — значит, в гардеробе не хватает «того самого» платья. Базовое платье — это как надёжная подруга: всегда выручит и никогда не подведёт. Оно подчёркивает фигуру, скрывает недостатки и легко адаптируется под любой стиль.

Девушки в платьях
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Девушки в платьях

Маленькое чёрное: нестареющая классика

Да-да, Коко Шанель знала, о чём говорит. Маленькое чёрное платье — это вечный хит, подходящий и для офиса, и для вечеринки. Выбирайте модель без лишнего декора — и каждый раз создавайте новый образ с помощью аксессуаров.

Платье-рубашка: для деловой и расслабленной среды

Оно одинаково хорошо смотрится и с каблуками, и с кроссовками. Приталенное или свободное, с поясом или без — всё зависит от вашего настроения и фигуры. Идеально для офиса, поездок и даже свиданий.

Платье-футляр: строгая элегантность

Если вам нужно выглядеть сдержанно, но эффектно — платье-футляр сделает всю работу за вас. Главное — правильная длина (до колена) и качественный материал. С жакетом — в офис, с лодочками и клатчем — на ужин.

Платье в стиле oversize: для тех, кто любит комфорт

Свободный крой — не значит бесформенно. Платья oversize смотрятся особенно стильно, если дополнить их ремнём, ботильонами или крупными украшениями. Главное — баланс объёма.

Базовые платья — это инвестиция в стиль и комфорт. Они не требуют усилий, но создают впечатление продуманного образа. Добавьте хотя бы одно из них в гардероб — и у вас всегда будет «что надеть».

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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