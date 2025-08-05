Броши возвращаются: как и с чем носить главный аксессуар 2025 года

Когда-то броши ассоциировались исключительно с винтажными нарядами и бабушкиным комодом. Сегодня они снова покоряют модные подиумы и гардеробы it-girls. Брошь — это не просто украшение, а универсальный акцент, способный полностью изменить ваш образ.
Броши перестали быть скучным винтажем — теперь это тренд, который поддержали все крупные дома моды. Chanel, Gucci, Prada снова и снова выводят на подиум яркие акценты на лацканах, сумках, платьях и даже джинсовках. Современные броши — это арт-объекты: от минималистичных геометрических до крупных цветов и сверкающих животных.
Выбирайте брошь, которая отражает ваш характер: строгая геометрия для офисных дней, цветы и эмаль — для романтических вечеров. Или миксуйте несколько сразу — сейчас это не моветон, а модный приём.
Броши вернулись, и теперь они не старят, а добавляют изюминку. Попробуйте — и ваш образ заиграет новыми красками.
Брошь — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду.
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