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Броши возвращаются: как и с чем носить главный аксессуар 2025 года

Украшение, о котором вы забыли: почему броши снова в моде
1:29
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то броши ассоциировались исключительно с винтажными нарядами и бабушкиным комодом. Сегодня они снова покоряют модные подиумы и гардеробы it-girls. Брошь — это не просто украшение, а универсальный акцент, способный полностью изменить ваш образ.

Брошь из бисера
Фото: https://cdn.culture.ru/images/f0629fec-3f3b-58d0-af70-7c836303353c
Брошь из бисера

Брошь как модное заявление

Броши перестали быть скучным винтажем — теперь это тренд, который поддержали все крупные дома моды. Chanel, Gucci, Prada снова и снова выводят на подиум яркие акценты на лацканах, сумках, платьях и даже джинсовках. Современные броши — это арт-объекты: от минималистичных геометрических до крупных цветов и сверкающих животных.

Как и с чем носить

  • На жакет или пальто — классика с модным твистом
  • На воротник рубашки — сразу +100 к интеллектуальному шику
  • На сумку или пояс — нестандартно и свежо
  • В волосы — да, и это красиво! Особенно с закрученным пучком или собранной косой

Подчеркните индивидуальность

Выбирайте брошь, которая отражает ваш характер: строгая геометрия для офисных дней, цветы и эмаль — для романтических вечеров. Или миксуйте несколько сразу — сейчас это не моветон, а модный приём.

Броши вернулись, и теперь они не старят, а добавляют изюминку. Попробуйте — и ваш образ заиграет новыми красками.

Уточнения

Брошь — ювелирное изделие, прикалываемое на одежду.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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