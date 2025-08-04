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Мода у воды: пляжные образы, которые правят летом 2025 года

Пляж как подиум: что надеть этим летом, чтобы собрать все лайки на побережье
1:24
Моя семья » Красота и стиль

Солнце, море и стиль — три главных составляющих идеального лета. Пляж сегодня — не просто место для загара, а настоящая модная сцена. Хотите быть в центре внимания? Тогда ловите главные пляжные тренды этого сезона.

Отдых на море
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых на море

Купальники с вау-эффектом

В этом сезоне дизайнеры делают ставку на необычные формы и детали. Асимметрия, вырезы, завязки, трикини и модели с эффектом металлик вытесняют банальные бикини. Модные цвета — карамель, лайм, фуксия и глубокий синий.

Прозрачность и сетка

Пляжные туники, платья и парео из прозрачных тканей — маст-хэв. Сетка, шифон и кружево отлично смотрятся поверх купальника и добавляют загадочности образу.

Аксессуары на пляж — это не шутка

Объёмные соломенные шляпы, яркие очки в стиле ретро, серф-браслеты и пляжные сумки из рафии — модные детали, без которых не обходится ни один отпуск. Не забывайте и про бижутерию: тренд на кольца на пальцы ног и тонкие цепочки на тело снова с нами.

Обувь — удобно, но стильно

Забудьте про резиновые шлёпанцы. В моде — сандалии с плетением, кожаные вьетнамки и даже мюли на низком ходу. Главное — комфорт и немного шика.

Уточнения

Пляж — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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