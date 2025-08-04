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Идеальный бьюти-кейс в дорогу: как не забыть важное и не взять лишнего

Что положить в бьюти-кейс, чтобы выглядеть как с обложки даже в командировке
1:37
Моя семья » Красота и стиль

Командировка — это не повод забыть о себе. Даже в напряжённом графике хочется выглядеть свежо и уверенно. Главное — правильно собрать бьюти-кейс, чтобы в любой ситуации быть на высоте.

Косметика
Фото: https://www.herworld.co.id/gallery/teaser/60c70bf9cec287e864187f1618707552.jpg
Косметика

Минимум, который работает на максимум

В поездке важна компактность и универсальность. Возьмите очищающее средство, увлажняющий крем и солнцезащиту — это базовая тройка, без которой не обойтись. Используйте travel-форматы или перелейте любимые средства в мини-флаконы.

Косметика для экспресс-макияжа

Вместо десятков баночек, положите в бьюти-кейс проверенную "тройку": ВВ-крем, тушь и тинт, который подойдёт и для губ, и для щёк. Такой набор поможет быстро освежить лицо перед важной встречей или ужином.

Волосы под контролем

Шампунь и бальзам в тревел-версии, сухой шампунь для спасения на второй день и мини-расчёска — must-have. Если прическа — важная часть образа, захватите крабик и пару невидимок: быстро и стильно.

Уход в формате 2-в-1

Используйте многофункциональные продукты: масло, которое подойдёт для кончиков волос и кутикулы, крем, работающий и как дневной, и как ночной. Это экономит место и ускоряет сборы.

Ваш бьюти-кейс — это не чемодан. Немного продуманности, и даже в командировке вы будете выглядеть безупречно. Главное — брать не всё подряд, а только то, что действительно работает.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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