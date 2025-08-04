Морщины у рта: как избавиться от них без уколов и боли

Лучшие способы избавления от носогубных складок в домашних условиях и у косметолога

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом лицо теряет упругость, и одними из первых появляются носогубные складки. Эти «улыбки времени» нередко добавляют усталости и визуально старят. Но хорошие новости в том, что есть доступные способы сгладить их и вернуть лицу свежесть.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы девушки

1. Уход — база для борьбы

Регулярное увлажнение и питание кожи способствуют сохранению эластичности. Используйте кремы с пептидами, ретинолом и гиалуроновой кислотой. Особое внимание — зонам вокруг рта и носа: именно здесь кожа тоньше и быстрее теряет тонус.

2. Упражнения для лица

Фейсбилдинг действительно работает, если заниматься регулярно. Простые упражнения — как «рыбка» (втягивание щёк) или сопротивление пальцами при улыбке — укрепляют мышцы и делают черты более подтянутыми. 10 минут в день — и через пару недель вы заметите разницу.

3. Массаж и лимфодренаж

Массаж помогает улучшить кровообращение, разглаживает кожу и уменьшает выраженность складок. Используйте масло или крем и делайте движения вверх и от центра лица к вискам. Также можно попробовать гуаша или роллер.

4. Косметология в помощь

Если хочется быстрых результатов, стоит рассмотреть филлеры с гиалуроновой кислотой. Также эффективны биоревитализация и микротоковая терапия. Главное — выбирать проверенного специалиста и подходящую методику.

Носогубные складки — не приговор. Системный подход, правильный уход и немного любви к себе помогут вернуть лицу свежесть и уверенность в отражении.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.