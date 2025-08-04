Вы просыпаетесь с чужим лицом: неожиданное объяснение отёков — возможно, причина в кортизоле

Усталость, отеки по утрам, потеря тонуса кожи и тусклый цвет лица — все это может быть сигналом, что уровень кортизола зашкаливает.
Недосып, бешеный темп жизни и постоянное напряжение — привычная реальность для многих. В ответ на стресс организм начинает активно вырабатывать кортизол — гормон, который влияет на водно-солевой баланс. В результате появляется застой жидкости, и с утра в зеркале нас встречает опухшее лицо с припухлостями под глазами, на щеках и в области подбородка.
Кортизоловые отеки отличаются от обычных — они мягкие, «тяжелые», и, что особенно неприятно, не проходят даже после полноценного сна. Также кортизол замедляет выработку коллагена, из-за чего кожа теряет упругость, становится тусклой и начинает быстрее стареть.
Современная косметология не стоит на месте. Чтобы противостоять последствиям стресса, ищи в уходовых средствах следующие компоненты:
Бьюти-бренды активно откликаются на актуальность проблемы. Среди новинок — сыворотки с вибромассажером, криопатчи, кремы с металлическим аппликатором и многофункциональные роллеры, которые помогают справляться с отеками буквально за пару минут.
Если утром лицо выдает бессонную ночь, попробуй простые техники:
Лайфхак: делай массаж по увлажненной коже, например, после нанесения сыворотки — так ты не растянешь кожу и усилишь действие активных компонентов.
Системный подход — ключ к результату. Вот как может выглядеть эффективный уход:
Удали макияж в два этапа: мицеллярная вода + гель/пенка.
Восстанови баланс с помощью тоника.
Нанеси сыворотку с пептидами и гиалуронкой — ночью кожа восстанавливается особенно активно.
Заверши успокаивающим кремом — с алоэ, ромашкой или пантенолом.
Удели себе 5 минут роллером или гуаша — это не просто уход, а способ завершить день в спокойствии.
Важно помнить: стресс влияет не только на тело, но и на внешность. И наоборот — «утомленное» лицо в зеркале способно усилить тревогу. Поэтому важно заботиться и о коже, и о внутреннем состоянии. Уход за лицом может стать настоящим антистресс-ритуалом, который дарит телу покой, а внешности — сияние.
Кортизо́л — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.