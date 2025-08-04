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Вы просыпаетесь с чужим лицом: неожиданное объяснение отёков — возможно, причина в кортизоле

Кортизол вызывает отеки и старение кожи — дерматолог о признаках и уходе
4:18
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Усталость, отеки по утрам, потеря тонуса кожи и тусклый цвет лица — все это может быть сигналом, что уровень кортизола зашкаливает.

Лицо в стрессе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лицо в стрессе

Почему стресс виден на лице

Недосып, бешеный темп жизни и постоянное напряжение — привычная реальность для многих. В ответ на стресс организм начинает активно вырабатывать кортизол — гормон, который влияет на водно-солевой баланс. В результате появляется застой жидкости, и с утра в зеркале нас встречает опухшее лицо с припухлостями под глазами, на щеках и в области подбородка.

Кортизоловые отеки отличаются от обычных — они мягкие, «тяжелые», и, что особенно неприятно, не проходят даже после полноценного сна. Также кортизол замедляет выработку коллагена, из-за чего кожа теряет упругость, становится тусклой и начинает быстрее стареть.

Как помочь коже: активные компоненты в уходе

Современная косметология не стоит на месте. Чтобы противостоять последствиям стресса, ищи в уходовых средствах следующие компоненты:

  • Кофеин — бодрит не только по утрам, но и кожу: стимулирует микроциркуляцию и помогает убрать застой жидкости, особенно в зоне глаз.
  • Гиалуроновая кислота — моментально увлажняет кожу и разглаживает мелкие заломы.
  • Пептиды и аденозин — поддерживают выработку коллагена, способствуют уменьшению морщин и возвращают коже плотность.
  • Экстракты зеленого чая и ромашки — успокаивают, уменьшают воспаления и покраснения.
  • Ментол и эфирные масла с охлаждающим эффектом — отлично снимают напряжение и тонизируют кожу.

Бьюти-бренды активно откликаются на актуальность проблемы. Среди новинок — сыворотки с вибромассажером, криопатчи, кремы с металлическим аппликатором и многофункциональные роллеры, которые помогают справляться с отеками буквально за пару минут.

Утренний лимфодренаж

Если утром лицо выдает бессонную ночь, попробуй простые техники:

  • Легкий лимфодренажный массаж пальцами — двигайся от центра лица к ушам, мягко надавливая на зоны, где накапливается жидкость.
  • Прокатись роллером из нефрита или кварца — от носа к вискам и от подбородка к ушам.
  • Попробуй гуаша — особенно хорошо работает с заломами на лбу, скулах и шее, расслабляя мышцы и улучшая кровообращение.
  • Сделай нежные постукивания пальцами по зонам отека — это как «эспрессо» для твоей кожи, запускающее микроциркуляцию.

Лайфхак: делай массаж по увлажненной коже, например, после нанесения сыворотки — так ты не растянешь кожу и усилишь действие активных компонентов.

Уход, как ритуал: утро и вечер

Системный подход — ключ к результату. Вот как может выглядеть эффективный уход:

Утро: экспресс-свежесть

  • Умойся прохладной водой и мягким очищающим гелем — горячая вода усиливает отечность.
  • Нанеси сыворотку с кофеином и дренажным эффектом, акцентируя внимание на глазах и скулах.
  • Сделай двухминутный массаж — руками или роллером.
  • Заверши увлажняющим кремом с SPF — чтобы защитить кожу от солнца, которое усиливает стрессовое старение.

Вечер: детокс и восстановление

  • Удали макияж в два этапа: мицеллярная вода + гель/пенка.

  • Восстанови баланс с помощью тоника.

  • Нанеси сыворотку с пептидами и гиалуронкой — ночью кожа восстанавливается особенно активно.

  • Заверши успокаивающим кремом — с алоэ, ромашкой или пантенолом.

  • Удели себе 5 минут роллером или гуаша — это не просто уход, а способ завершить день в спокойствии.

Кожа и стресс

Важно помнить: стресс влияет не только на тело, но и на внешность. И наоборот — «утомленное» лицо в зеркале способно усилить тревогу. Поэтому важно заботиться и о коже, и о внутреннем состоянии. Уход за лицом может стать настоящим антистресс-ритуалом, который дарит телу покой, а внешности — сияние.

Уточнения

Кортизо́л — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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