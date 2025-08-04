Не повторяй эту ошибку: покупки на маркетплейсах могут испортить тебе лицо — это слишком опасно

Названы косметические товары, которые нельзя заказывать онлайн

4:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Купить в интернете можно всё - от носков до средств для инъекционной косметологии. Но есть бьюти-позиции, с которыми лучше не рисковать. Их использование может быть не просто неэффективным, а опасным для здоровья. Об этом предупреждает дерматолог и косметолог Анастасия Моховикова. Она выделила пять категорий косметических товаров, которые точно не стоит заказывать с маркетплейсов — и объяснила, почему.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Косметика

Главная проблема — подделки

Популярность маркетплейсов растет, как и количество фейковых товаров. Крупные платформы работают по системе открытого рынка, где каждый продавец может размещать свои товары. Проверка оригинальности продукции часто поверхностная и проходит либо формально, либо уже после жалоб покупателей.

В продаже регулярно появляются препараты, визуально неотличимые от оригинала, с той же упаковкой, инструкцией и даже голограммами. Однако при лабораторной проверке выясняется, что внутри — подделка с неизвестным составом.

Инъекционные препараты

На первом месте по опасности — препараты для инъекций: ботулотоксины, мезотерапия, биоревитализанты. Они должны использоваться исключительно в клиниках и только врачами с соответствующим образованием.

Покупка таких средств в интернете может обернуться серьезными последствиями: если флакон хранился при неправильной температуре или оказался подделкой, результатом могут стать воспаления, некроз тканей и тяжелые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.

Косметологические аппараты

Профессиональные приборы, предназначенные для работы в медучреждениях, тоже нередко появляются на маркетплейсах. Без регистрационного удостоверения они — вне закона. Даже если устройство кажется безобидным, дома его использование может закончиться плохо.

"Аппараты для профессионального использования с регистрационным удостоверением доступны только сертифицированным клиникам, а не широкому кругу потребителей. Медицинские аппараты без регистрационного удостоверения по сути являются подделкой", — объясняет врач.

В лучшем случае устройство просто не сработает. В худшем — могут остаться ожоги, рубцы или произойти ухудшение состояния кожи.

Филлеры

Филлеры тоже часто продаются онлайн, хотя их использование требует знаний анатомии и стерильных условий. Самостоятельное введение или обращение к "мастеру" без квалификации чреваты миграцией геля, асимметрией лица, образованием уплотнений и некрозом.

Пилинги и кремы с кислотами и ретинолом

Даже такие, казалось бы, "мирные" средства, как пилинги и кремы с активными кислотами, могут навредить. Особенно, если концентрация превышена, а состав сомнительный. В результате — ожоги, шелушение, гиперпигментация.

Если уж и использовать такие продукты, то только с консультацией врача и от проверенных брендов.

Фальсификат так опасен

Главный риск — в непредсказуемости состава. Во флаконе вместо сертифицированного препарата может оказаться всё что угодно: спирт, токсичные масла, бактерии.

Это может спровоцировать:

сильную аллергию,

воспаление и гной,

отек Квинке,

повреждение кожи,

системную реакцию организма.

Особенно опасно, если препарат хранился неправильно или вообще неизвестно кем и где произведен.

Как распознать подделку

Полностью исключить риск покупки фейка на маркетплейсе невозможно, но есть тревожные признаки:

Цена заметно ниже официальной (разница >30%);

Нет сертификатов, лицензий и документации;

В отзывах пишут: "пришло, но не пробовала";

Продавец — физлицо или магазин без сайта;

Фото упаковки плохого качества, есть ошибки в описании;

Нет инструкции на русском.

Маркетплейсы удобны для бытовых покупок, но не для серьёзной косметологии. Экономить стоит с умом, особенно когда речь идёт о здоровье.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.