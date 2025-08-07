Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3 ошибки в умывании, которые приводят к прыщам у взрослых — и как их избежать

Горячая вода разрушает липидный барьер кожи и усиливает раздражение
Даже при регулярном уходе и использовании качественной косметики кожа может оставаться проблемной. Причина часто скрывается в неправильном очищении — особенно если повторяются одни и те же ошибки. Они кажутся незначительными, но именно из-за них воспаления возвращаются снова и снова.

Ошибка 1: использование агрессивных очищающих средств

Скрабы с крупными частицами, спиртовые тоники, мыло и пенки с жёсткими ПАВами повреждают защитный барьер кожи. В результате появляются сухость, микротрещины, раздражение и воспаления. Особенно это заметно при чувствительной, жирной и комбинированной коже.

Для повседневного ухода следует выбирать мягкие гели или пенки с нейтральным pH. Такие средства бережно очищают лицо, не разрушая микрофлору и липидную защиту.

Ошибка 2: недостаточное вечернее очищение

Даже при отсутствии макияжа на коже к вечеру скапливаются пыль, пот, кожное сало и загрязнения из воздуха. Если они не удаляются тщательно, происходит закупорка пор, что создаёт условия для размножения бактерий.

Наиболее эффективен метод двойного очищения: сначала используется мицеллярная вода или масло, затем — средство на водной основе (гель или пенка).

Ошибка 3: пренебрежение увлажнением после умывания

После очищения кожа теряет влагу и нуждается в восстановлении. При недостатке увлажнения усиливается выработка кожного сала, что приводит к жирному блеску, закупорке пор и воспалениям.

Даже жирной коже требуется увлажнение — желательно лёгкими средствами с некомедогенным составом, без плотных масел и силиконов.

Дополнительные причины обострений

  • Частое умывание нарушает баланс и усиливает активность сальных желёз

  • Горячая вода разрушает естественные липиды и делает кожу уязвимой

  • Жёсткое отшелушивание повреждает верхний слой и провоцирует раздражение

  • Пропуск тоника снижает эффективность дальнейшего ухода и нарушает pH

Как должно быть

  • Умывание — 2 раза в день, утром и вечером

  • Вечером — предпочтительно двойное очищение

  • Отшелушивание — 1-2 раза в неделю, с мягкими кислотами (AHA/BHA)

  • Тоник — сразу после умывания, для восстановления pH

  • Увлажнение — обязательный завершающий этап, даже для жирной кожи

  • Средства — с пометкой некомедогенные, без спирта и агрессивных компонентов

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
