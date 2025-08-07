Наращивание ресниц может стоить вам родных: что происходит с фолликулами после процедуры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Эффект длинных и густых ресниц достигается за один визит в салон. Однако за быстрым визуальным результатом могут скрываться риски для здоровья глаз и собственных ресниц. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо учитывать особенности процедуры и соблюдать меры предосторожности.

Чем может обернуться наращивание

Ослабление собственных ресниц

При нарушении техники крепления искусственных волосков происходит повреждение фолликулов. Это может привести к замедлению роста или временной потере натуральных ресниц.

Раздражение кожи и аллергические реакции

Используемые материалы, особенно клей, способны вызывать чувствительность кожи век, зуд и покраснение. В ряде случаев возможно развитие аллергии на компоненты состава.

Повышенный риск воспалений

При длительном ношении нарощенных ресниц происходит накопление остатков клея у корней. Это создаёт благоприятную среду для бактерий, повышая вероятность воспаления краёв век (блефарита) и других инфекционных осложнений.

Нарушение естественного увлажнения глаз

Дополнительная нагрузка на веки в виде искусственных ресниц может спровоцировать синдром сухого глаза. Возникает ощущение дискомфорта, жжения, снижается качество естественного слёзного увлажнения.

Как снизить риски

Чтобы процедура прошла безопасно, рекомендуется:

  • выбирать мастера с профессиональной подготовкой и опытом работы;

  • уточнять состав клея и использовать гипоаллергенные материалы при наличии чувствительности;

  • не снимать нарощенные ресницы самостоятельно — применять только специальные растворители под контролем специалиста;

  • соблюдать сроки ношения и делать перерывы между коррекциями;

  • при появлении зуда, покраснения или выпадения ресниц обращаться за консультацией к мастеру или офтальмологу.

Зачем соблюдать осторожность

Правильный подход к процедуре наращивания позволяет сохранить здоровье глаз и избежать эстетических и медицинских последствий. Соблюдение рекомендаций способствует сохранению природной густоты ресниц и снижает риск инфекций и раздражения.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

