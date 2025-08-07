Наращивание ресниц может стоить вам родных: что происходит с фолликулами после процедуры

Эффект длинных и густых ресниц достигается за один визит в салон. Однако за быстрым визуальным результатом могут скрываться риски для здоровья глаз и собственных ресниц. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо учитывать особенности процедуры и соблюдать меры предосторожности.
Ослабление собственных ресниц
При нарушении техники крепления искусственных волосков происходит повреждение фолликулов. Это может привести к замедлению роста или временной потере натуральных ресниц.
Раздражение кожи и аллергические реакции
Используемые материалы, особенно клей, способны вызывать чувствительность кожи век, зуд и покраснение. В ряде случаев возможно развитие аллергии на компоненты состава.
Повышенный риск воспалений
При длительном ношении нарощенных ресниц происходит накопление остатков клея у корней. Это создаёт благоприятную среду для бактерий, повышая вероятность воспаления краёв век (блефарита) и других инфекционных осложнений.
Нарушение естественного увлажнения глаз
Дополнительная нагрузка на веки в виде искусственных ресниц может спровоцировать синдром сухого глаза. Возникает ощущение дискомфорта, жжения, снижается качество естественного слёзного увлажнения.
Чтобы процедура прошла безопасно, рекомендуется:
выбирать мастера с профессиональной подготовкой и опытом работы;
уточнять состав клея и использовать гипоаллергенные материалы при наличии чувствительности;
не снимать нарощенные ресницы самостоятельно — применять только специальные растворители под контролем специалиста;
соблюдать сроки ношения и делать перерывы между коррекциями;
при появлении зуда, покраснения или выпадения ресниц обращаться за консультацией к мастеру или офтальмологу.
Правильный подход к процедуре наращивания позволяет сохранить здоровье глаз и избежать эстетических и медицинских последствий. Соблюдение рекомендаций способствует сохранению природной густоты ресниц и снижает риск инфекций и раздражения.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
