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Самое важное для роста волос — не витамины и не маски: что работает на 100%

Частое использование фена и утюжка замедляет рост волос из-за ломкости концов
3:07
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о длинных, густых и здоровых волосах, большинство из нас сразу вспоминает о дорогих ампулах, сыворотках и салонных процедурах. Но что, если настоящая магия кроется вовсе не в баночках с надписями "профессиональный уход", а в простых, но системных действиях?

Девушка расчесывает волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка расчесывает волосы

Начинается всё с кожи головы

Кожа головы — это почва, в которой растут волосы. И если её не очищать тщательно и регулярно, фолликулы начинают страдать. Пыль, остатки укладочных средств, излишки кожного сала — всё это может забить поры и мешать нормальному росту. Используйте мягкий шампунь и не забывайте про массаж кожи головы во время мытья — это усиливает приток крови и питательных веществ к корням.

Очищение без остатка

Одна из частых ошибок — плохо промытые волосы. Остатки шампуня и кондиционера на коже головы провоцируют зуд, воспаления и закупорку пор. Чтобы избежать этого, тщательно смывайте каждое средство. Лучше потратить лишнюю минуту, чем потом бороться с выпадением.

Обычные ошибки, которые всё портят

Вот действия, которые мешают волосам расти:

  • Расчёсывание мокрых волос. Мокрый волос особенно уязвим — его легко повредить. Используйте щётку с натуральной щетиной или расчёску с редкими зубьями. Начинайте с кончиков и двигайтесь вверх.

  • Злоупотребление укладкой. Постоянное использование фена, плойки или утюжка без термозащиты делает волосы ломкими. Видимый рост замедляется, потому что кончики постоянно обламываются.

  • Тугие причёски. Высокие хвосты, пучки, тугие косы — всё это создаёт натяжение у корней и может вызвать тракционную алопецию.

  • Отказ от стрижки. Секущиеся концы разрушают волос по всей длине. Даже если вы мечтаете о длине — стригите пару миллиметров каждые 2-3 месяца.

Внутреннее важнее внешнего

Никакой уход не сработает, если организм истощён. Волосам нужен строительный материал:

  • белок;

  • железо;

  • биотин;

  • цинк;

  • жирные кислоты.

Несбалансированное питание сразу сказывается на шевелюре: волосы становятся тусклыми, тонкими и растут медленнее.

Хронический стресс — враг роста

Недостаток сна и постоянное напряжение тормозят все восстановительные процессы в теле, включая рост волос. Найдите способ расслабляться: медитация, прогулки, спорт — что угодно, лишь бы мозг отдыхал.

Простые приёмы, которые работают

  • Массаж кожи головы. Делайте его ежедневно по 2-3 минуты подушечками пальцев — это улучшает микроциркуляцию.

  • Защита от солнца и воды. Ультрафиолет, хлор и морская соль пересушивают волосы. Шляпы, платки и защитные спреи — отличные помощники.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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