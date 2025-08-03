Макияж не спасёт: ошибка, из-за которой кожа стареет в два раза быстрее — решают 15 секунд утром

Солнце — это не только про море, песок и крем с кокосовым запахом. В мегаполисе оно работает по-другому: неярко, тихо, но при этом — коварно. Ультрафиолет не берет отпуск, не скрывается за облаками и не уходит на зиму. Он всегда рядом. Даже если за окном серо и пасмурно, даже если вы весь день провели в офисе. Поэтому мысль, что SPF нужен только летом или на пляже, — один из самых стойких мифов, от которых пора избавиться.
В отпуске мы щедро мажемся кремом и не выходим на улицу без очков. А вот в городе часто забываем: солнце здесь ничуть не мягче. Напротив — стеклянные фасады, асфальт, бетон и смог создают эффект отражённого излучения, которое бьёт по коже вдвойне. Добавьте загрязнения, стресс и недосып — и получите идеальные условия для фотостарения.
Воздействие солнечного излучения может усугубить проявления купероза, так как провоцирует расширение капилляров и сосудов. Ультрафиолетовое излучение способствует разрушению коллагена и эластина.
Следовательно, пренебрежение средствами с SPF-защитой нивелирует эффективность антивозрастных косметических процедур и домашнего ухода. Пигмент, проникая в глубокие слои кожи, не может быть устранен посредством нескольких сеансов пилинга. Существует высокая вероятность рецидива пигментации, а процедуры по ее устранению являются сложными и дорогостоящими.
1. Солнце не уходит
Зимой, в пасмурный день или в тени — UVA-лучи по-прежнему активны. Сквозь стекло, облака, даже в машине — вы их не видите, но они работают.
2. Не бывает «слишком рано» для SPF
Кожа начинает разрушаться под действием УФ уже в подростковом возрасте. Последствия проявятся позже — пигментные пятна, морщины, тусклый цвет. Не дожидайтесь.
3. Пигментация не прощает
Масками её не убрать, пилинги помогают временно. Но без ежедневной защиты она возвращается. Поэтому проще — не дать ей появиться.
4. SPF больше не значит «жирный крем»
Никакой тяжести, липкости и белёсости. Современные формулы — лёгкие, комфортные и идеально ложатся под макияж.
5. Солнце — причина старения №1
До 80% морщин и потери тонуса вызваны не возрастом, а ультрафиолетом. Хочется замедлить время? Начните с SPF.
6. SPF в тоналке не считается
Чтобы получить защиту с тонального, нужно нанести его слоем в миллиметр. А это, мягко говоря, некомфортно. Поэтому: сначала крем, потом макияж.
7. Не только лицо
Шея, уши, руки — эти зоны стареют даже быстрее. И если лицо ещё можно «спасти», то руки выдают возраст без шансов на пощаду.
8. В тени — тоже да
До половины УФ-лучей достигают вас даже под деревом или у окна. Нет, это не преувеличение.
9. Обновление — обязательно
Коснулись лица, вспотели, долго были на солнце — защиту нужно наносить снова. Иначе смысла нет.
SPF — это не сезонный тренд и не история «после 30». Это базовая гигиена кожи, как чистка зубов. И чем раньше вы это примете, тем дольше будете нравиться себе в зеркале.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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