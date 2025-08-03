Макияж не спасёт: ошибка, из-за которой кожа стареет в два раза быстрее — решают 15 секунд утром

Почему солнце в городе разрушает кожу сильнее — объяснение дерматологов

4:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце — это не только про море, песок и крем с кокосовым запахом. В мегаполисе оно работает по-другому: неярко, тихо, но при этом — коварно. Ультрафиолет не берет отпуск, не скрывается за облаками и не уходит на зиму. Он всегда рядом. Даже если за окном серо и пасмурно, даже если вы весь день провели в офисе. Поэтому мысль, что SPF нужен только летом или на пляже, — один из самых стойких мифов, от которых пора избавиться.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Защита кожи в городе

В отпуске мы щедро мажемся кремом и не выходим на улицу без очков. А вот в городе часто забываем: солнце здесь ничуть не мягче. Напротив — стеклянные фасады, асфальт, бетон и смог создают эффект отражённого излучения, которое бьёт по коже вдвойне. Добавьте загрязнения, стресс и недосып — и получите идеальные условия для фотостарения.

Солнце в городе

Воздействие солнечного излучения может усугубить проявления купероза, так как провоцирует расширение капилляров и сосудов. Ультрафиолетовое излучение способствует разрушению коллагена и эластина.

Следовательно, пренебрежение средствами с SPF-защитой нивелирует эффективность антивозрастных косметических процедур и домашнего ухода. Пигмент, проникая в глубокие слои кожи, не может быть устранен посредством нескольких сеансов пилинга. Существует высокая вероятность рецидива пигментации, а процедуры по ее устранению являются сложными и дорогостоящими.

9 фактов об SPF

1. Солнце не уходит

Зимой, в пасмурный день или в тени — UVA-лучи по-прежнему активны. Сквозь стекло, облака, даже в машине — вы их не видите, но они работают.

2. Не бывает «слишком рано» для SPF

Кожа начинает разрушаться под действием УФ уже в подростковом возрасте. Последствия проявятся позже — пигментные пятна, морщины, тусклый цвет. Не дожидайтесь.

3. Пигментация не прощает

Масками её не убрать, пилинги помогают временно. Но без ежедневной защиты она возвращается. Поэтому проще — не дать ей появиться.

4. SPF больше не значит «жирный крем»

Никакой тяжести, липкости и белёсости. Современные формулы — лёгкие, комфортные и идеально ложатся под макияж.

5. Солнце — причина старения №1

До 80% морщин и потери тонуса вызваны не возрастом, а ультрафиолетом. Хочется замедлить время? Начните с SPF.

6. SPF в тоналке не считается

Чтобы получить защиту с тонального, нужно нанести его слоем в миллиметр. А это, мягко говоря, некомфортно. Поэтому: сначала крем, потом макияж.

7. Не только лицо

Шея, уши, руки — эти зоны стареют даже быстрее. И если лицо ещё можно «спасти», то руки выдают возраст без шансов на пощаду.

8. В тени — тоже да

До половины УФ-лучей достигают вас даже под деревом или у окна. Нет, это не преувеличение.

9. Обновление — обязательно

Коснулись лица, вспотели, долго были на солнце — защиту нужно наносить снова. Иначе смысла нет.

Как использовать SPF правильно

Наносите за 20–30 минут до выхода на улицу.

Обновляйте каждые 2–3 часа, особенно если на улице.

Не забывайте про зоны, о которых никто не думает: уши, шея, зона декольте, руки.

SPF — это не сезонный тренд и не история «после 30». Это базовая гигиена кожи, как чистка зубов. И чем раньше вы это примете, тем дольше будете нравиться себе в зеркале.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

