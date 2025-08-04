Уход за кожей после моря: как восстановить здоровье и сохранить загар

Ваша кожа после отпуска просит о помощи — вот что ей нужно срочно

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Морской воздух, солнце и солёная вода — настоящие бьюти-пробы для кожи. Но вернувшись с отпуска, многие замечают: кожа стала суше, тусклее и раздражённой. Чтобы сохранить загар, свежесть и здоровье кожи, важно знать несколько простых правил восстановления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летняя защита волос

1. Увлажнение — ваш главный друг

Сразу после отпуска кожа нуждается в интенсивном восстановлении водного баланса. Используйте лосьоны и кремы с гиалуроновой кислотой, алоэ вера или пантенолом. Наносите их утром и вечером, особенно после душа, когда кожа максимально восприимчива к уходу.

2. Отшелушивание — но мягко

Через 3–5 дней после возвращения можно аккуратно удалить ороговевшие клетки. Отдайте предпочтение энзимным пилингам или мягким скрабам на основе овса и масел. Это продлит загар и вернёт коже сияние.

3. Восстановление лица

Лицо страдает от солнца и соли вдвойне. Делайте увлажняющие маски 2–3 раза в неделю и используйте сыворотки с антиоксидантами — например, витамином С. И, конечно, не забывайте про SPF, даже в городе.

4. Ешьте для кожи

Добавьте в рацион продукты, богатые омега-3, витамином Е и бета-каротином: орехи, рыбу, морковь, авокадо. Ваша кожа скажет спасибо изнутри.

После отпуска не стоит пускать восстановление кожи на самотёк. Несколько простых шагов помогут продлить эффект отпуска — не только в фотографиях, но и в отражении зеркала.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.



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