Главные анти-тренды 2025: какие вещи больше не в моде

Индустрия моды не прощает застой. То, что ещё вчера считалось актуальным, сегодня может сыграть против вашего образа. Пора провести ревизию гардероба и избавиться от того, что тянет вас в прошлое.
Слишком обтягивающие джинсы, особенно с низкой посадкой, уже не в фаворе. На смену пришли прямые, свободные и модели с высокой талией. Они визуально удлиняют ноги и делают образ современным.
Блестящий верх из 2010-х выглядит устаревшим. Современный стиль — это матовые текстуры, минимализм и сдержанные акценты. Оставьте сияние для аксессуаров.
Грубые платформы уступили место утонченным формам: балеткам, лоферам и аккуратным босоножкам. Даже каблук в 2025 стал мягче и комфортнее.
Анималистика никуда не ушла, но кричащие расцветки остались в прошлом. Сейчас в моде нейтральные оттенки и сдержанные принты, имитирующие текстуры кожи.
Даже если ретро в тренде — это не повод вытаскивать всё подряд. Старые фасоны лучше заменить на структурированные жакеты и жилеты oversize.
Освободив гардероб от устаревших вещей, вы не только освежите стиль, но и обретёте лёгкость. Мода меняется — и это отличный повод меняться вместе с ней.
Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги.
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Узнайте, сколько отжиманий вы должны делать в соответствии с вашим возрастом по рекомендациям специалистов. Оцените свою физическую форму и узнайте, как на нее влияют факторы.