Главные анти-тренды 2025: какие вещи больше не в моде

Носите это? Значит, вы застряли в прошлом — модные ошибки 2025

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Индустрия моды не прощает застой. То, что ещё вчера считалось актуальным, сегодня может сыграть против вашего образа. Пора провести ревизию гардероба и избавиться от того, что тянет вас в прошлое.

Фото: freepik.com by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в леопардовой шубке

1. Узкие джинсы с заниженной талией

Слишком обтягивающие джинсы, особенно с низкой посадкой, уже не в фаворе. На смену пришли прямые, свободные и модели с высокой талией. Они визуально удлиняют ноги и делают образ современным.

2. Кофты с пайетками и стразы

Блестящий верх из 2010-х выглядит устаревшим. Современный стиль — это матовые текстуры, минимализм и сдержанные акценты. Оставьте сияние для аксессуаров.

3. Обувь с массивными платформами

Грубые платформы уступили место утонченным формам: балеткам, лоферам и аккуратным босоножкам. Даже каблук в 2025 стал мягче и комфортнее.

4. Яркие леопардовые принты

Анималистика никуда не ушла, но кричащие расцветки остались в прошлом. Сейчас в моде нейтральные оттенки и сдержанные принты, имитирующие текстуры кожи.

5. Болеро, укороченные жилеты и «топики» начала 2000-х

Даже если ретро в тренде — это не повод вытаскивать всё подряд. Старые фасоны лучше заменить на структурированные жакеты и жилеты oversize.

Освободив гардероб от устаревших вещей, вы не только освежите стиль, но и обретёте лёгкость. Мода меняется — и это отличный повод меняться вместе с ней.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги.



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