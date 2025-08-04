Необычные способы носить тренч: 5 свежих идей для стильных девушек

Тренч давно вышел за пределы офисной моды. Сегодня он — модный хамелеон, который легко вписывается в повседневный стиль, вечерний лук и даже спортивный гардероб. Готовы носить тренч по-новому? Тогда начнём!
Хотите сломать стереотип? Наденьте классический бежевый тренч с худи и белыми кроссовками. Это сочетание выглядит свежо, дерзко и невероятно современно. Отличный выбор для прогулки по городу или встречи с друзьями.
Сочетайте грубость классического тренча с женственностью короткого платья и ботфортов. Такой образ идеально подойдёт для свидания или вечеринки, когда хочется быть стильной, но без лишнего пафоса.
Тренч прекрасно дружит с джинсами. Попробуйте образ «джинсы + джинсовая рубашка + тренч» — особенно актуально, если выбрать монохромные оттенки. Добавьте яркую сумку или обувь — и готово.
Да-да, уютный трикотаж можно выгуливать не только дома. Наденьте любимый костюм, кеды и тренч — и у вас будет суперкомфортный, но при этом очень модный образ.
Если у вас оверсайз модель, попробуйте носить тренч на голое тело или с коротким платьем, затянув пояс. Это сексуально, загадочно и абсолютно нестандартно.
Тренч — не просто классика, а бесконечное поле для модных экспериментов. Главное — не бояться смешивать стили и играть с контрастами.
Тренчкот также тренч — модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.
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