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Необычные способы носить тренч: 5 свежих идей для стильных девушек

Тренч уже не офисный дресс-код: 5 дерзких образов на каждый день
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Тренч давно вышел за пределы офисной моды. Сегодня он — модный хамелеон, который легко вписывается в повседневный стиль, вечерний лук и даже спортивный гардероб. Готовы носить тренч по-новому? Тогда начнём!

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

1. С кроссовками и худи

Хотите сломать стереотип? Наденьте классический бежевый тренч с худи и белыми кроссовками. Это сочетание выглядит свежо, дерзко и невероятно современно. Отличный выбор для прогулки по городу или встречи с друзьями.

2. Тренч + мини-платье = контраст

Сочетайте грубость классического тренча с женственностью короткого платья и ботфортов. Такой образ идеально подойдёт для свидания или вечеринки, когда хочется быть стильной, но без лишнего пафоса.

3. В стиле «тотал деним»

Тренч прекрасно дружит с джинсами. Попробуйте образ «джинсы + джинсовая рубашка + тренч» — особенно актуально, если выбрать монохромные оттенки. Добавьте яркую сумку или обувь — и готово.

4. С трикотажным костюмом

Да-да, уютный трикотаж можно выгуливать не только дома. Наденьте любимый костюм, кеды и тренч — и у вас будет суперкомфортный, но при этом очень модный образ.

5. Объёмный тренч как платье

Если у вас оверсайз модель, попробуйте носить тренч на голое тело или с коротким платьем, затянув пояс. Это сексуально, загадочно и абсолютно нестандартно.

Тренч — не просто классика, а бесконечное поле для модных экспериментов. Главное — не бояться смешивать стили и играть с контрастами.

Уточнения

Тренчкот также тренч — модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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