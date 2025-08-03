Солнце сушит не только землю: как ухаживать за волосами, чтобы не остаться без них

Как солнце и соль разрушают волосы летом — рекомендации трихолога

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Пока мы мечтаем о пляжных закатах, собираем чемоданы и выбираем купальники, часто упускаем из виду важную деталь — здоровье волос. Именно летом, когда солнце особенно активно, а соленые волны зовут в морскую пучину, наши волосы подвергаются настоящему испытанию. Как сохранить их сияние и силу в условиях жаркого климата и соленой воды? Рассказываем, как правильно ухаживать за волосами, чтобы отдых не обернулся повреждениями и разочарованиями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Летняя защита волос

Почему летом волосы страдают больше

Жаркие дни — это не только удовольствие для тела и души, но и серьезный стресс для кожи головы и волос. Перепады температуры, ультрафиолет, ветер и соль способны буквально «съесть» здоровье волос, если не подойти к этому вопросу с умом.

Многие замечают, что летом волосы приобретают непрезентабельный вид, теряют блеск, становятся сухими и безжизненными. И такие изменения могут происходить как в городе, так и на курорте. Причина — в воздействиях высокой температуры и солнечных лучей. Ультрафиолет разрушает главный белок волос — кератин, также разрушается липидный слой, который защищает стержень волоса. В результате волосы ослабевают, ломаются, спутываются.

Также солнечные лучи могут вызвать раздражение и сухость кожи головы. Это нередко провоцирует усиленное выпадение волос.

Морская вода, как ни странно, тоже не идет на пользу: она дополнительно пересушивает волосы. После купания кристаллизованная соль повреждает структуру волоса, вытягивая из него влагу.

Что делать, чтобы волосы не страдали

Во-первых, помнить о том, что воздействие прямых солнечных лучей и морской воды на волосы нужно минимизировать и в идеале свести к нулю.

А во-вторых, придерживаться простых правил ухода за волосами. Про то, что не следует находиться на открытых пространствах без головного убора, все знают.

Хотелось бы подчеркнуть, что головной убор нужен для защиты не только от солнца, но и от пыли — ведь летом часто воздух содержит большое количество загрязнений, которые также негативно влияют на волосы.

Также важно не забывать принимать душ сразу после купания — это поможет смыть с волос морскую соль и песок.

Уход перед выходом на солнце

Особое внимание стоит уделить защитным средствам. Перед прогулкой или поездкой на пляж используйте:

несмываемые кондиционеры;

увлажняющие маски;

спреи, мисты и кремы с SPF.

Они создают на волосах защитную пленку, благодаря которой влага удерживается, а вода с солью не проникает глубоко. Для пляжа идеально подходят продукты с SPF 30–50 и выше. Для прогулок по городу достаточно SPF 15–30.

Как часто использовать маски и масла

Многие стремятся увлажнять волосы маслами, но здесь важно не переборщить. Павленко поясняет:

С осторожностью относитесь к маслам! Да, они прекрасно способствуют увлажнению, но только когда находятся в составе крема или эмульсии.

Масло в чистом виде притягивает солнечные лучи подобно лупе — и вместо защиты от солнца получается обратный эффект: солнце буквально выжигает волосы. Можно использовать их, когда нет солнца. Например, вечером, после приема солнечных ванн». А вот восстанавливающие маски стоит использовать не чаще одного раза в неделю.

Чего категорически не стоит делать

Жаркий климат — не лучшее время для горячих укладок, мелирования и химических процедур. Старайтесь не использовать:

фен и стайлеры;

плойки;

средства для обесцвечивания.

Отдавайте предпочтение щадящей укладке и расчёскам с широкими зубьями, чтобы не травмировать кожу головы и не вызывать дополнительное выпадение волос.

Питание тоже влияет

Не только средства по уходу, но и внутреннее питание помогает волосам сохранять здоровье. Летом желательно:

отказаться от жареного и копченого;

есть больше свежих овощей, бобовых, зелени, ягод и яиц;

добавить в рацион авокадо — природный источник полезных жиров и витаминов.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток.



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