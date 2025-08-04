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Как добиться роскошной пышности у корней — без парикмахера и лишних усилий

5 домашних трюков для прикорневого объёма, которые действительно работают
1:40
Моя семья » Красота и стиль

Вы мечтаете о пышной причёске, но ваши волосы упрямо лежат безжизненным полотном? Объём у корней — это не только про фен и лак. Секрет в правильной подготовке, привычках и паре трюков, о которых знают только стилисты.

Девушка сушит волосы феном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка сушит волосы феном

Начните с правильного мытья головы

Чистые волосы — залог объёма. Используйте шампуни с пометкой «объём» и избегайте тяжёлых масок у корней. Мойте голову наклонившись вперёд — это уже на этапе сушки поднимает корни.

Сушка феном вниз головой — must-do

Один из самых простых и эффективных способов добавить пышности — сушить волосы вниз головой. Фен с насадкой-концентратором и холодная фиксация в конце — ваши лучшие друзья.

Используйте лёгкие стайлинги

Пенки, спреи и муссы для прикорневого объёма наносятся только на влажные корни. Не переборщите: избыток продукта может утяжелить волосы. Поднимайте пряди у корней пальцами во время сушки.

Начёс без перебора

Лёгкий начёс на затылке с тонкой расчёской — старый, но рабочий способ. Главное — делать это аккуратно и фиксировать лаком с лёгкой фиксацией.

Правильная стрижка

Каскад, боб или слоистые стрижки визуально придают объём. Обсудите с парикмахером варианты, которые будут работать именно с вашей текстурой волос.

Создать объём у корней — это вопрос техники, а не количества лака. С правильным подходом ваша причёска будет выглядеть свежо и пышно каждый день — даже без салонной укладки.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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