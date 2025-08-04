Минус 5 лет за 15 минут — этот газовый чудо-укол уже выбирают тысячи женщин

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Карбокситерапия стимулирует выработку коллагена и улучшает тон кожи
1:53
Моя семья » Красота и стиль

Вы наверняка слышали о процедурах, которые обещают "перезапустить" кожу. Карбокситерапия — одна из таких: инновационная и набирающая популярность. Но действительно ли она работает и что скрывается за эффектом "кожи после отпуска"?

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Что такое карбокситерапия?

Карбокситерапия — это процедура, основанная на введении углекислого газа (CO₂) под кожу. Газ стимулирует кровообращение, улучшает лимфоотток и запускает выработку коллагена. Результат — более упругая, гладкая и сияющая кожа без хирургического вмешательства.

Как это работает?

Когда CO₂ попадает под кожу, организм воспринимает это как "кислородный голод" и направляет туда дополнительный кислород. Это запускает процессы обновления клеток, разглаживает морщины, осветляет пигментацию и даже помогает справиться с отёками и тёмными кругами. Эффект заметен уже после первой процедуры, но курс из 4–6 сеансов даст более стойкий результат.

Для кого она подходит?

Процедура рекомендована тем, кто хочет избавиться от признаков усталости, мелких морщин, дряблости кожи или рубцов. Её часто назначают как "быструю помощь" перед важными мероприятиями. Подходит большинству, но лучше проконсультироваться с косметологом.

Противопоказания и ощущения

Процедура малоболезненная, но может сопровождаться покалыванием и небольшим жжением. После сеанса возможна лёгкая отёчность. Противопоказания: беременность, проблемы с сосудами, кожные воспаления.

Карбокситерапия — это реальный способ вернуть коже свежесть без радикальных мер. Безопасно, эффективно и с минимальным восстановлением. Попробуйте — и вы увидите разницу.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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