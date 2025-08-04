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Уход за кожей во время месячных: лайфхаки для каждой фазы цикла

Как менструальный цикл влияет на кожу и что с этим делать: фаза за фазой
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Менструальный цикл — не только про настроение и самочувствие, но и про состояние кожи. Гормональные колебания могут вызывать сухость, высыпания или жирный блеск. Чтобы сохранить сияние и свежесть, стоит подстроить уход под каждую фазу цикла.

Боль в животе
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Фолликулярная фаза: время сияния и обновления

Сразу после менструации уровень эстрогена начинает расти, и кожа выглядит лучше всего. Сейчас идеально делать легкие пилинги, маски с AHA-кислотами и использовать активные сыворотки. Не упустите шанс — это фаза максимального сияния!

Овуляция: идеальное время для интенсивного ухода

Во время овуляции кожа упругая и свежая, но может стать чуть чувствительнее. Отличный момент для увлажняющих масок, антиоксидантов и укрепляющих средств. Используйте SPF — кожа сейчас уязвима к ультрафиолету.

Лютеиновая фаза: следим за балансом

После овуляции резко возрастает уровень прогестерона, что может привести к жирности и воспалениям. Включите в уход средства с салициловой кислотой, легкие гели и матирующие продукты. Успокаивающие компоненты — must have.

Менструация: максимум нежности

Во время менструации кожа особенно уязвима. Используйте мягкие очищающие средства, избегайте агрессивных процедур и не перегружайте её активами. Ваш лучший друг — увлажняющий крем и маска с алоэ.

Кожа напрямую реагирует на гормональные изменения. Если вы подстроите уход под каждую фазу цикла, она скажет вам спасибо — гладкостью, сиянием и чистотой.

Уточнения

Менструа́ция ме́сячные или ре́гулы — часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих (приматов, летучих мышей и прыгунчиковых).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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