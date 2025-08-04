Лучшая тушь до 500 рублей: топ бюджетных вариантов с вау-эффектом

Неожиданные находки: 5 бюджетных тушей до 500 рублей, которые работают лучше люкса

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно ли получить эффект «драмы» за небольшие деньги? Определённо да. Бюджетные туши не уступают люксу — если знать, какие покупать. Рассказываем, какие продукты из масс-маркета действительно работают.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/02/74/d3/0274d3932ae2686f7553bfe4c4368312.jpg Девушка красится

1. Vivienne Sabo Cabaret

Фаворит многих девушек: эта тушь делает ресницы выразительными с первого слоя. Классическая силиконовая щеточка легко прокрашивает даже короткие реснички, а стойкая формула не осыпается в течение дня.

2. Eveline Volumix Fiberlast

За свои деньги — настоящая находка. Придаёт хороший объём, а щётка с микрофибрами дополнительно удлиняет. Отличный вариант на каждый день.

3. LUXVISAGE XXL

Белорусская классика. Удивительно мягкая формула, которая не склеивает ресницы и подходит даже для чувствительных глаз. Объём, разделение, стойкость — всё в одном тюбике.

4. Relouis I Love Extreme

Если вы любите эффект «вау», эта тушь для вас. Большая пушистая щетка, насыщенный чёрный цвет и стойкий результат до самого вечера.

Красивые ресницы не требуют больших вложений. Эти бюджетные туши действительно работают — и каждая стоит меньше чашки кофе. Попробуйте и убедитесь сами.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



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