Лучшая тушь до 500 рублей: топ бюджетных вариантов с вау-эффектом

Можно ли получить эффект «драмы» за небольшие деньги? Определённо да. Бюджетные туши не уступают люксу — если знать, какие покупать. Рассказываем, какие продукты из масс-маркета действительно работают.
Фаворит многих девушек: эта тушь делает ресницы выразительными с первого слоя. Классическая силиконовая щеточка легко прокрашивает даже короткие реснички, а стойкая формула не осыпается в течение дня.
За свои деньги — настоящая находка. Придаёт хороший объём, а щётка с микрофибрами дополнительно удлиняет. Отличный вариант на каждый день.
Белорусская классика. Удивительно мягкая формула, которая не склеивает ресницы и подходит даже для чувствительных глаз. Объём, разделение, стойкость — всё в одном тюбике.
Если вы любите эффект «вау», эта тушь для вас. Большая пушистая щетка, насыщенный чёрный цвет и стойкий результат до самого вечера.
Красивые ресницы не требуют больших вложений. Эти бюджетные туши действительно работают — и каждая стоит меньше чашки кофе. Попробуйте и убедитесь сами.
Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.
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