Простой массаж против второго подбородка: техника, которая действительно помогает

Второй подбородок — одна из тех вещей, которые могут появиться даже у худощавых девушек. Он не всегда связан с лишним весом, а часто с мышечной слабостью, отеками или генетикой. К счастью, массаж — это доступный, безопасный и действительно работающий способ вернуть чёткий контур лица.
При регулярном массаже улучшается кровообращение, уходит застой лимфы, кожа становится более упругой, а мышечный тонус повышается. Это позволяет разгладить зону под подбородком, сделать лицо визуально стройнее и подтянуть контур.
Идеально — каждый вечер по 5–7 минут. Уже через 2 недели вы заметите, как кожа становится более подтянутой, а контур лица — чётче.
Второй подбородок — не приговор. Немного терпения, капля масла и систематический подход творят настоящие чудеса прямо у вас в ванной.
Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.
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