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Простой массаж против второго подбородка: техника, которая действительно помогает

Не хирургия, а массаж: секрет стройной шеи и подтянутого подбородка
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок — одна из тех вещей, которые могут появиться даже у худощавых девушек. Он не всегда связан с лишним весом, а часто с мышечной слабостью, отеками или генетикой. К счастью, массаж — это доступный, безопасный и действительно работающий способ вернуть чёткий контур лица.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Почему массаж работает?

При регулярном массаже улучшается кровообращение, уходит застой лимфы, кожа становится более упругой, а мышечный тонус повышается. Это позволяет разгладить зону под подбородком, сделать лицо визуально стройнее и подтянуть контур.

Эффективная техника в 5 минут

  1. Подготовьте кожу — очистите лицо и нанесите масло или крем.
  2. Разогрейте зону — лёгкими поглаживаниями от центра подбородка к ушам.
  3. Щипковая техника — аккуратно «пощипывайте» кожу по нижней челюсти, стимулируя кровоток.
  4. Постукивания — тыльной стороной пальцев простукивайте область второго подбородка.
  5. Завершите поглаживаниями — по направлению от центра шеи к ушам, чтобы усилить лимфоотток.

Как часто делать массаж?

Идеально — каждый вечер по 5–7 минут. Уже через 2 недели вы заметите, как кожа становится более подтянутой, а контур лица — чётче.

Второй подбородок — не приговор. Немного терпения, капля масла и систематический подход творят настоящие чудеса прямо у вас в ванной.

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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