Уход после эпиляции: проверенные методы для идеальной гладкости

Гладко, но без последствий: как ухаживать за кожей после депиляции

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После гладкой кожи хочется чувствовать комфорт, а не зуд, покраснение и неприятные сюрпризы в виде вросших волосков. Депиляция — это стресс для кожи, но правильный уход поможет быстро вернуть ей мягкость и спокойствие. Всё, что нужно — это немного внимания и несколько простых шагов.

Фото: https://i.pinimg.com/1200x/85/d1/57/85d15753b436846b66f713789a235c2c.jpg Девушка наносит крем

Сразу после процедуры

Не трогайте кожу руками и не трите её мочалкой — она чувствительна и уязвима. Лучше всего сразу нанести успокаивающее средство: идеально подойдут гель алоэ вера, термальная вода или крем с пантенолом.

Увлажнение — ваш лучший друг

Увлажняющий крем или масло (например, кокосовое или миндальное) стоит наносить каждый день. Они не только смягчают кожу, но и предотвращают появление вросших волосков.

Пилинг — но не сразу

Отшелушивание помогает предотвратить врастание волос, но не делайте его раньше, чем через 48 часов после депиляции. Лучше использовать мягкий скраб или мочалку из натуральной ткани.

Избегайте раздражителей

В течение двух суток после депиляции откажитесь от тесной одежды, сауны, бассейна, спортивных тренировок и солнца. Кожа должна восстановиться в спокойных условиях.

Депиляция — это не только гладкость, но и обязательный уход. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваша кожа останется бархатистой, здоровой и счастливой.

Уточнения

Депиля́ция— временное удаление волосяного покрова.



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