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Секрет бархатной кожи открыт: 3 простых шага и ваши локти и колени станут предметом зависти — попробуйте!

Простой уход за локтями и коленями: избавляемся от сухости и шелушения дома
1:31
Моя семья » Красота и стиль

Даже при идеальном уходе за лицом и телом, локти и колени часто остаются без внимания. А ведь именно эти зоны первыми выдают сухость и недостаток питания. Пора включить их в свой бьюти-ритуал — и вы удивитесь, насколько быстро они преобразятся.

Женщина проверяет пульс на запястье
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина проверяет пульс на запястье

Почему кожа здесь страдает?

Кожа на локтях и коленях толще и почти лишена сальных желез. Это значит, что ей сложнее удерживать влагу. Добавьте к этому постоянное трение об одежду, упор на локти за столом — и вот они, шелушение и потемнение.

Шаг 1: Мягкое отшелушивание

2–3 раза в неделю используйте скраб. Подойдёт и домашний (например, смесь сахара с мёдом или оливковым маслом). Главное — не переусердствовать, чтобы не травмировать кожу.

Шаг 2: Интенсивное увлажнение

После скраба нанесите питательный крем или масло. Отлично работают масла ши, кокоса, авокадо. Лучше всего наносить их на ночь под хлопковые повязки.

Шаг 3: Поддерживающий уход

Держите увлажняющий крем в зоне видимости и наносите его каждый раз после душа. Также важно пить достаточно воды — красота всегда начинается изнутри.

Сухие локти и колени — не норма, а сигнал, что коже не хватает любви. Немного внимания и системности — и уже через неделю вы забудете о шероховатости навсегда.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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