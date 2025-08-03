Секрет бархатной кожи открыт: 3 простых шага и ваши локти и колени станут предметом зависти — попробуйте!

Даже при идеальном уходе за лицом и телом, локти и колени часто остаются без внимания. А ведь именно эти зоны первыми выдают сухость и недостаток питания. Пора включить их в свой бьюти-ритуал — и вы удивитесь, насколько быстро они преобразятся.
Кожа на локтях и коленях толще и почти лишена сальных желез. Это значит, что ей сложнее удерживать влагу. Добавьте к этому постоянное трение об одежду, упор на локти за столом — и вот они, шелушение и потемнение.
2–3 раза в неделю используйте скраб. Подойдёт и домашний (например, смесь сахара с мёдом или оливковым маслом). Главное — не переусердствовать, чтобы не травмировать кожу.
После скраба нанесите питательный крем или масло. Отлично работают масла ши, кокоса, авокадо. Лучше всего наносить их на ночь под хлопковые повязки.
Держите увлажняющий крем в зоне видимости и наносите его каждый раз после душа. Также важно пить достаточно воды — красота всегда начинается изнутри.
Сухие локти и колени — не норма, а сигнал, что коже не хватает любви. Немного внимания и системности — и уже через неделю вы забудете о шероховатости навсегда.
Коле́нный сустав коле́но — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.
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