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Ничего не менялось в одежде — просто одна деталь в теле, и лук стал выглядеть в разы дороже

Улучшайте осанку, чтобы визуально подчеркнуть фигуру и стиль
1:37
Моя семья » Красота и стиль

Никакое платье, даже от кутюр, не спасёт, если вы сутулитесь. А вот прямая спина, уверенный взгляд и открытая грудная клетка могут сделать даже самый простой образ утончённым и запоминающимся. Осанка — это невидимая часть стиля, которая говорит за вас до того, как вы скажете слово.

Боль в спине у девушки
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Боль в спине у девушки

Как осанка влияет на восприятие образа

  1. Создаёт уверенность. Люди с хорошей осанкой выглядят более сильными, собранными и притягательными. Даже базовая белая рубашка сидит на такой фигуре иначе — она оживает.
  2. Подчёркивает силуэт. Прямая спина раскрывает грудную клетку, удлиняет шею и визуально делает талию уже. Это добавляет фигуре женственности и грации.
  3. Делает походку стильной. Хорошая осанка влияет на то, как вы двигаетесь. Плавная, уверенная походка — часть вашего модного образа.

Как улучшить осанку

  • Используйте напоминания в телефоне или на зеркале: "Выпрямись!"
  • Регулярно делайте упражнения на спину и пресс.
  • Носите правильную обувь и не перегружайте сумку.
  • Работайте над осознанностью: чувствуйте своё тело, когда стоите и ходите.

Даже самые модные тренды теряют магию, если вы сутулитесь. Но стоит расправить плечи — и вы моментально выглядите увереннее, стройнее и стильнее. Осанка — ваш главный модный секрет, который ничего не стоит, но даёт максимум эффекта.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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