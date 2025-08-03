Джинсы 2025: самые горячие тренды сезона уже здесь

Кажется, джинсы были всегда, но в 2025 году дизайнеры снова переосмыслили классику. Тренды стали дерзкими, свободными и даже немного ностальгическими. Готовы обновить гардероб?
Широкие джинсы с завышенной талией не сдают позиций. В 2025 они становятся ещё свободнее — выбирайте силуэты, напоминающие брюки-палаццо. Идеально сочетаются с кроп-топами и строгими жакетами.
70-е снова в моде. Джинсы-клёш длиной до пола или укороченные идеально вытягивают силуэт. Носите с платформой или каблуками для вау-эффекта.
Классический синий — не единственный герой сезона. В моде белые, серые, винные и даже пастельные джинсы. Смело включайте в гардероб, сочетая с нейтральным верхом.
Патчи, вышивка, разрезы, стразы — джинсы в 2025 становятся арт-объектом. Выбирайте модели с акцентными деталями, чтобы заявить о себе без слов.
Максимальный комфорт и ноль ограничений. Объёмные джинсы с низкой или средней посадкой — хит среди поколения Z. Носите с базовыми футболками и кедами.
Сочетайте трендовые джинсы с базовыми вещами — белыми рубашками, топами, простыми пиджаками. Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами, но помните о балансе.
Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Арапайма — это не просто гигантская рыба Амазонки, но и хранитель древних мифов. Узнайте о её потрясающих способностях и истории выживания.