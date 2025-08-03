Джинсы 2025: самые горячие тренды сезона уже здесь

Тренды 2025: какие джинсы сейчас в моде – полный обзор

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, джинсы были всегда, но в 2025 году дизайнеры снова переосмыслили классику. Тренды стали дерзкими, свободными и даже немного ностальгическими. Готовы обновить гардероб?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в широких джинсах

1. Wide-leg forever

Широкие джинсы с завышенной талией не сдают позиций. В 2025 они становятся ещё свободнее — выбирайте силуэты, напоминающие брюки-палаццо. Идеально сочетаются с кроп-топами и строгими жакетами.

2. Возвращение клёша

70-е снова в моде. Джинсы-клёш длиной до пола или укороченные идеально вытягивают силуэт. Носите с платформой или каблуками для вау-эффекта.

3. Цветной деним

Классический синий — не единственный герой сезона. В моде белые, серые, винные и даже пастельные джинсы. Смело включайте в гардероб, сочетая с нейтральным верхом.

4. Декор и потертости

Патчи, вышивка, разрезы, стразы — джинсы в 2025 становятся арт-объектом. Выбирайте модели с акцентными деталями, чтобы заявить о себе без слов.

5. Бэгги и слоуч

Максимальный комфорт и ноль ограничений. Объёмные джинсы с низкой или средней посадкой — хит среди поколения Z. Носите с базовыми футболками и кедами.

Как носить?

Сочетайте трендовые джинсы с базовыми вещами — белыми рубашками, топами, простыми пиджаками. Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами, но помните о балансе.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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